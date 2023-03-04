İşte Kahramanmaraş’taki o restoran! Depremden kaçanlara sığınak oldu | Görüntüler ortaya çıktı

"ÖLÜM SİTESİNDE" ANNE VE BABASINI KAYBETTİ

Restoranın olduğu alanda elektrikler gitmediği için ısıtıcıları ve klimaları çalıştırdıklarını ve insanların ısınmasını sağladıklarını anlatan Özbağış, şöyle devam etti:

"Telefon hatları bir ara çekmeye başladı o sırada Ebrar Sitesi'nin yıkıldığını ve anne babamın enkazda kaldığını öğrendim. Gündüzleri gittik cenazelerimizi çıkarmaya çalıştık, sonrasında gelip burada insanlara yemek vermeye çalıştık. İlk günü atlattıktan sonra evlerine girebilenler oradan battaniye getirdi. Restoranımız aktif olarak çalışan bir yer olduğu için depomuzda her şey vardı. İlk hafta oradan kullandık. İlerleyen günlerde sosyal medyada paylaşımların yapılmasıyla yardımseverler tır ile malzemeler gönderdiler."

Özbağış, yaşanan sirkülasyonla birlikte 15 günlük sürede 750-800 kişiyi ağırladıklarını, insanlara yardımcı olmanın ve kapılarını açmanın acılarını bir nebze hafiflettiğini ama anne babasını kaybetmesinin acısını unutmadığını dile getirdi.