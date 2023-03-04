İşte Kahramanmaraş'taki o restoran! Depremden kaçanlara sığınak oldu | Görüntüler ortaya çıktı
6 Şubat’ta Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6’lık depremler Türkiye’yi sarstı. Yaşanan asrın felaketi ve sonrasında vatandaşların içeriye girerek sığınması restoranın güvenlik kamerasınca kaydedildi. “Ölüm sitesi” olarak bilinen Ebrar Sitesi’nde anne ve babasını kaybeden restoran sahibi Gökhan Özbağış, "Kapılarımızı açtık, dışarıda hava yağışlı insanlar iş yerimize sığındı. Yağmurda kalmışlar, ilk başta battaniye falan da yoktu. Masaların örtülerini üzerlerine örtüp ısınmaya çalıştılar" dedi.
Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesine bağlı Maarif Mahallesi'nde bulunan restoranında kaydedilen görüntülerde, avizelerin sallanması, masalarda bulunan tabak, bardak çatal gibi malzemelerin yere düşmesi görülüyor.
Mutfak kısmındaki çekilen görüntülerde ise sarsıntıyla birlikte bardakların ve cam şişelerin yere düşerek kırılması yer alıyor.
Görüntülerde daha sonra evlerini terk eden vatandaşların restorana sığınması, ısınmak için masa örtülerini üzerlerine örtmesi, masa ve sandalyelerde uyumaları bulunuyor.
"İNSANLAR İŞ YERİMİZE SIĞINDI"
İşletme sahibi Gökhan Özbağış, deprem olduğu sırada arkadaşlarıyla birlikte bir otelin hamamında olduklarını, sarsıntıyla birlikte hemen dışarı çıktıklarını ve üzerlerinde sadece peştamal olduğunu belirterek, "İlk an elektrikler kesilince, oradan birinin telefonuyla içeri girdik ve kıyafetlerimizi alıp hemen çıktık. Saat 04.45 gibi işletmeye geldim ve çalışanlarımızın, personellerimizin aileleri gelmeye başladı. Kapılarımızı açtık, dışarıda hava yağışlı insanlar iş yerimize sığındı. Yağmurda kalmışlar, ilk başta battaniye falan da yoktu. Masaların örtülerini üzerlerine örtüp ısınmaya çalıştılar." dedi.
"ÖLÜM SİTESİNDE" ANNE VE BABASINI KAYBETTİ
Restoranın olduğu alanda elektrikler gitmediği için ısıtıcıları ve klimaları çalıştırdıklarını ve insanların ısınmasını sağladıklarını anlatan Özbağış, şöyle devam etti:
"Telefon hatları bir ara çekmeye başladı o sırada Ebrar Sitesi'nin yıkıldığını ve anne babamın enkazda kaldığını öğrendim. Gündüzleri gittik cenazelerimizi çıkarmaya çalıştık, sonrasında gelip burada insanlara yemek vermeye çalıştık. İlk günü atlattıktan sonra evlerine girebilenler oradan battaniye getirdi. Restoranımız aktif olarak çalışan bir yer olduğu için depomuzda her şey vardı. İlk hafta oradan kullandık. İlerleyen günlerde sosyal medyada paylaşımların yapılmasıyla yardımseverler tır ile malzemeler gönderdiler."
Özbağış, yaşanan sirkülasyonla birlikte 15 günlük sürede 750-800 kişiyi ağırladıklarını, insanlara yardımcı olmanın ve kapılarını açmanın acılarını bir nebze hafiflettiğini ama anne babasını kaybetmesinin acısını unutmadığını dile getirdi.
"ÖLÜM SİTESİ" HAKKINDA
1999 depreminden sonra yapıldığı öğrenilen Ebrar Sitesi'nde 10 katlı binaların her katında 4 dairenin yer aldığı ve en az 320 dairenin bulunduğu öğrenildi.
Tevfik Tepebaşı adlı bir müteahhit tarafından yapılan ve depremde yıkılan binalarda çok sayıda kişi enkaz altında kaldı..
Kahramanmaraş'ta depremde yıkılan Ebrar Sitesi'nin müteahhitlerinden Mustafa Timurbanga'nın, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyesi olduğu ve 2016'da yurt dışına kaçtığı ortaya çıktı.
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