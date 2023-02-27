Türkiye'de 500'e yakın diri fay hattı bulunuyor! Uzman isim iki ilçeyi uyardı: Çevre illerdeki deprem etkileyebilir
Kahramanmaraş merkezli yaşanan iki deprem felaketinin ardından alan taramaları sürerken Deprem Uzmanı Uğur Temiz Türkiye'nin deprem fay hatlarına yönelik değerlendirmelerde bulundu. Temiz, ülke genelinde 500'e yakın fay hattı olduğunun altını çizerken, Yozgat bölgesindeki fayların 35-40 kilometre uzunluğunda olduğunu ve olası bir depremde şehrin depremden etkileneceğini belirtti. İşte detaylar...
Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından şu ana kadar 10 bin üzerinde artçı sarsıntı ve depremin meydana geldiğini belirten Yozgat Bozok Üniversitesi Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü Başkanı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Uğur Temiz, Maden Tetkik Arama Genel Müdürlüğü verilerine göre ülke genelinde 500'e yakın diri fay hattının bulunduğunu söyledi.
"DEPREMLE YAŞAMAYI ÖĞRENMELİYİZ"
Türkiye'nin deprem kuşağı üzerinde yer aldığını ifade eden Jeoloji Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Uğur Temiz, ülke olarak depremle yaşamayı öğrenmeyi ve gerekli önlemlerin zamanında alınması konusunda uyarılarda bulundu.
500'DEN FAZLA AKTİF FAY BULUNUYOR
Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından 10 binin üzerinde artçı sarsıntı ve depremin meydana geldiğini hatırlatan Temiz, "6 Şubat günü iki büyük deprem meydana geldi ve bu depremlere bağlı olarak birçok ilimiz etkilendi. Bu depremlerden dolayı şu ana kadar 10 binin üzerinde artçı sarsıntılar meydana geldi. Bu süre içerisinde bunların olması doğal ve bu sarsıntılar devam edecektir. Ülkemizde 500'ün üzerinde aktif fay bulunmaktadır. Maden Tetkik Arama Genel Müdürlüğü (MTA) tarafından tanımlanmış, çalışılmış faylar bulunmaktadır." dedi.
AKDAĞMADENİ VE ÇEKEREK İLÇESİNDE DİRİ FAY HATLARI BULUNUYOR
Yozgat genelinde de aktif fayların bulunduğunu söyleyen Temiz, "Yine Akdağmadeni ve Çekerek ilçelerinde aktif, diri faylar bulunmaktadır. Bunlar da yaklaşık 35-40 kilometre uzunluğa sahiptir. Bu nedenle Yozgat genelinde ve etrafındaki diğer illerden gelebilecek olan depremlerden il olarak etkilenebiliriz. Bunun için hazırlıklı olmamız da ve gerekli tedbirleri almamızda fayda var. Depremle yaşamayı öğrenmemiz gerekiyor ve gerekli önlemleri mutlaka almalıyız" şeklinde konuştu.
AFAD DEPREM TEHLİKE HARİTASI
BİRİNCİ DERECE RİSKLİ BÖLGELER
İzmir, Balıkesir, Manisa, Muğla, Aydın, Denizli, Isparta, Uşak, Bursa, Bilecik Yalova, Sakarya, Düzce, Kocaeli, Kırşehir, Bolu, Karabük, Hatay, Bartın, Çankırı, Tokat, Amasya, Çanakkale, Erzincan, Tunceli, Bingöl ve Muş, Hakkari, Osmaniye, Kırıkkale ve Siirt...
İKİNCİ DERECE RİSKLİ BÖLGELER
Tekirdağ, İstanbul (1 ve 2. Bölge), Bitlis, Kahramanmaraş, Van, Adıyaman, Şırnak başta olmak üzere, Zonguldak, Tekirdağ, Afyon, Samsun, Antalya, Erzurum, Kars, Ardahan, Batman, Iğdır, Elazığ, Diyarbakır, Adana, Eskişehir, Malatya, Kütahya, Çankırı, Uşak, Ağrı ve Çorum...
ÜÇÜNCÜ DERECE RİSKLİ BÖLGELER
Eskişehir, Antalya, Tekirdağ, Edirne, Sinop, İstanbul, Kastamonu'yu, Ordu, Samsun, Giresun, Artvin, Şanlıurfa, Mardin, Kilis, Adana, Gaziantep'in de bazı bölgeleri ve Kahramanmaraş, Sivas, Gümüşhane, Bayburt, Kayseri, Yozgat, Çorum, Ankara, Konya, Mersin ve Nevşehir.
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