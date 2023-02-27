Türkiye’de 500’e yakın diri fay hattı bulunuyor! Uzman isim iki ilçeyi uyardı: Çevre illerdeki deprem etkileyebilir

AKDAĞMADENİ VE ÇEKEREK İLÇESİNDE DİRİ FAY HATLARI BULUNUYOR

Yozgat genelinde de aktif fayların bulunduğunu söyleyen Temiz, "Yine Akdağmadeni ve Çekerek ilçelerinde aktif, diri faylar bulunmaktadır. Bunlar da yaklaşık 35-40 kilometre uzunluğa sahiptir. Bu nedenle Yozgat genelinde ve etrafındaki diğer illerden gelebilecek olan depremlerden il olarak etkilenebiliriz. Bunun için hazırlıklı olmamız da ve gerekli tedbirleri almamızda fayda var. Depremle yaşamayı öğrenmemiz gerekiyor ve gerekli önlemleri mutlaka almalıyız" şeklinde konuştu.