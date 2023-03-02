Afetle mücadele için Türkiye Ulusal Risk Kalkanı modeli! Şehirler depreme karşı daha dirençli hale getirilecek
Afet zirvesi, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımı ile cuma günü İstanbul'da yapılacak. Afetlerle mücadele için Türkiye Ulusal Risk Kalkanı modeli oluşturuluyor. Türkiye'nin deprem, sel, heyelan, kuraklık, maden kazası, orman yangını gibi başlıklarda öncelikli ve potansiyel risk alanlarını belirlenecek. Önlenmesi için ne yapılacak, olduktan sonra nasıl bir müdahale edilecek bunlar detaylı bir şekilde belirlenecek. Kendi alanında yetkin bilim insanları, teknik kadrolar ve yabancı uzmanların desteğiyle şekillenecek. Bu model ışığında, şehirler depreme dayanıklı hale getirilecek. Koordinasyonunu Çevre, Şehirlik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum yönetecek. Detayları A Haber muhabiri Filiz Uçan aktardı.
Yaşanan büyük depremlerin ardından hükümet harekete geçti. Yaşanılacak olası doğal afetlere karşı yalnızca deprem değil sel, orman yangınları, maden kazaları tüm bu afetlere karşı Türkiye Ulusal Risk Kalkanı modeli geliştirilecek.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan geçtiğimiz gün grup toplantısında açıkladı, yeni bir kalkan modelinin oluşturulacağını söyledi. Afetlere karşı yarın yani Cuma günü Başkan Erdoğan'ın katılımıyla İstanbul'da yapılacak.
Her türlü afeti kapsayan planla ilgili Başkan Erdoğan, "Ülkemizin deprem, sel, heyelan, kuraklık, maden kazası, orman yangını gibi başlıklardaki öncelikli ve potansiyel risk alanlarını belirliyoruz. Başka hiçbir ölçüye bakmaksızın kendi alanındaki yetkin bilim insanlarımızı, teknik kadrolarımızı, yabancı uzmanlarla destekleyecek bu çalışmaya inşallah cuma günü bir araya gelerek devam edeceğiz. Böylece Türkiye için bir ulusal bir risk kalkanı modeli oluşturmayı, şehirlerimizi depreme dirençli yerler haline getirmeyi planlıyoruz. Bundan sonra yapılacak tüm çalışmalar da bu modelin tamamlayıcısı olarak tasarlanacak ve uygulanacaktır." dedi.
Erdoğan, "Ön toplantısını cuma günü yapacağımız Türkiye Ulusal Risk Kalkanı Modeli çalışmasının koordinasyonunu, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımız Murat Kurum Bey yönetecektir. Esasen bir süredir farklı alanlarda zaten devam ettirdiğimiz çalışmaları, bu modelle bütüncül bir yapıya kavuşturmuş olacağız. Hiç şüphesiz bu sürecin en önemli konu başlığını, şehirlerimizdeki depreme dayanıksız mesken stokunun hızla dönüştürülmesi teşkil edecektir" şeklinde konuştu.
Yarın yapılacak zirvesi öncesi A Haber muhabiri Filiz Uçan şunları aktardı:
"Oluşturulacak kurulda kendi alanında yetkin bilim insanları burada olacak. Deprem uzmanlarının yanı sıra sosyologlar, tarihçiler, iklim bilimcileri jeologlar bulunacak. Aslında tüm doğal afetlerde o afetlerin uzmanları kimlerse bunların her biri genel kurulda yerini alacak. Bu kurul yarın İstanbul'da Başkan Erdoğan başkanlığında yarın toplanacak.
Burada bir yön haritası çizilecek bu model ışığında şehirler depreme dayanıklı hale getirilecek. Doğal afetlere karşı hangi önlemler alınacak her biri madde madde yazılacak. Model her afet de A'dan Z'ye tüm detayların belirlenebilmesi anlamına gelecek. Yalnızca deprem alanında bunların içinde sel, yangın, maden kazaları tüm doğal afetlere karşı Türkiye'nin nasıl bir yol izleyeceğini belirleyecek.
Burada amaç yaşanabilecek doğal afetlerin karşısında Türkiye neler yapabilir doğal afetlere karşı nasıl önlemler alınabilir ve olası bir doğal afet de sonrasında ilk müdahale nasıl yapılır nasıl bir çalışma planı sunulabilir işte bunların her biri tek tek belli olmuş olacak. Bu görüşmelerin gündeminde aynı zamanda şehirlerin yenilenmesi ve bazılarının farklı noktalara taşınması söz konusu olacak.
Özellikle deprem alanında fay hattının geçtiği noktalarda yeniden bir şehir inşası riskli olabilir. Bu yüzden bir takım programlar bu kapsamda ilerliyor. Fay hattının mesafesine göre evlerin inşası söz konusu olacak. Bu kurul toplantısı sonrası şehirlerin taşınması ya da olası noktalardan daha uzak bir noktaya nakledilmesi de gündemin içinde yer alacak.
Afet yaşanması durumunda müdahale, tedarik gibi başlıkların alınması gereken tedbirlerin içerisinde yer alıyor. Bu modelle Türkiye'de depremsel, heyelan, orman yangını maden kazası gibi unsurlara karşı koruma kalkanı olacak. Modelin ismi Türkiye Ulusal Risk Kalkanı olarak adlandırılacak. Afetler vatandaşların olası bir zarar görmemesi için işte tüm önlemler alınmış olacak.
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