Askerin duyduğu o ses Ali’yi hayata bağladı! Macar ekibin öldü diye bıraktığı gencin hayretler içinde bırakan kurtuluş hikayesi

'ALİ YAŞIYOR, İÇLERİ RAHAT OLSUN'

Ali'nin aile bireylerinin kurtarılamadığını söyleyen Güçlü Alioğlu, "Ali, enkaz altında anne ve babasıylaydı; kendi yaşıyordu, ailesi vefat etmiş. O apartmandan Ali'den hariç 2 kişi daha canlı çıktı. Başkada yaşam bilgisi bize gelmedi. Macar ekibinin Ali için üzgün olduğunu paylaşmış. Çıkardığımız Ali, aslında Macar ekibinin vefat ettiğini düşündüğü Ali Balcı. Sağlıklı bir şekilde çıkarılıp, sağlık ekiplerine teslim edildi. Biz Macar ekibine teşekkür ederiz; ülkemize gelip bize yardım ettiler. Bir taraftan da Ali yaşıyor; içleri rahat olsun, üzülecek bir şey yok" diye konuştu.

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