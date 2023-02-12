Askerlerle depremzede çocukların görüntüsü kalpleri ısıttı! Çikolata tadında buluşma
Kahramanmaraş merkezli 2 büyük deprem Türkiye’yi sarstı. Asrın felaketi olarak adlandırılan deprem 10 ilde yıkıma sebep oldu. O illerden biri olan Gaziantep’te yürekleri ısıtan görüntüler ortaya çıktı. Yaşanan korkunç depremin ardından Amasya’nın Merzifon ilçesinden bölgeye gelen askerler, çadırlarda barınan çocukları çikolata dağıtarak sevindirdi. İşte kalplere dokunan o sıcacık buluşma...
Binlerce can kaybına yol açan depremin yıktığı bölgeye gönderilen Merzifon 5. Ana Jet Üs Komutanlığı personeli, arama-kurtarma ve koordinasyon görevlerinin yanı sıra çadırlara yerleşen ailelerin çocuklarına da moral verdi.
Yürekleri ısıtan anların görüntüleri sosyal medyada paylaşıldı.
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