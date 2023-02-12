12 Şubat 2023, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Yaşam Haberleri Askerlerle depremzede çocukların görüntüsü kalpleri ısıttı! Çikolata tadında buluşma

Askerlerle depremzede çocukların görüntüsü kalpleri ısıttı! Çikolata tadında buluşma

YAŞAM
Giriş Tarihi: 12.02.2023 Güncelleme Tarihi: 12.02.2023
ABONE OL
Askerlerle depremzede çocukların görüntüsü kalpleri ısıttı! Çikolata tadında buluşma

Kahramanmaraş merkezli 2 büyük deprem Türkiye’yi sarstı. Asrın felaketi olarak adlandırılan deprem 10 ilde yıkıma sebep oldu. O illerden biri olan Gaziantep’te yürekleri ısıtan görüntüler ortaya çıktı. Yaşanan korkunç depremin ardından Amasya’nın Merzifon ilçesinden bölgeye gelen askerler, çadırlarda barınan çocukları çikolata dağıtarak sevindirdi. İşte kalplere dokunan o sıcacık buluşma...

Binlerce can kaybına yol açan depremin yıktığı bölgeye gönderilen Merzifon 5. Ana Jet Üs Komutanlığı personeli, arama-kurtarma ve koordinasyon görevlerinin yanı sıra çadırlara yerleşen ailelerin çocuklarına da moral verdi.

Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde çadırların oluşturulduğu alana araçlarla gelip hoparlörle seslenen askerlere koşup sarılan çocuklara çikolata hediye edildi.

Yürekleri ısıtan anların görüntüleri sosyal medyada paylaşıldı.

Mehmetçik halkın yaralarını sarıyor! MEHMETÇİK HALKIN YARALARINI SARIYOR!
Hatay’a dört koldan yardım HATAY'A DÖRT KOLDAN YARDIM
Mehmetçik deprem bölgesinde! İşte görüntüler MEHMETÇİK DEPREM BÖLGESİNDE! İŞTE GÖRÜNTÜLER
Asker çocuğunu ziyarete giden çift yasa boğdu! ASKER ÇOCUĞUNU ZİYARETE GİDEN ÇİFT YASA BOĞDU!

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA