Hatay’daki enkazdan 162 saat sonra kurtarılan Ayşe’den duygulandıran sözler! En büyük asker bizim asker

Kahramanmaraş merkezli depremlerden en çok etkilenen illerden biri olan Hatay'da ekipler yeni bir cana ulaşmak için hummalı çalışmasına devam ediyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve askeri ekipler depremin 162'nci saatinde 16 yaşındaki Ayşe, isimli kızı sağ olarak çıkardı.