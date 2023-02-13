13 Şubat 2023, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri Hatay'daki enkazdan 162 saat sonra kurtarılan Ayşe'den duygulandıran sözler! En büyük asker bizim asker

Hatay'daki enkazdan 162 saat sonra kurtarılan Ayşe'den duygulandıran sözler! En büyük asker bizim asker

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 13.02.2023 Güncelleme Tarihi: 13.02.2023
ABONE OL
Hatay’daki enkazdan 162 saat sonra kurtarılan Ayşe’den duygulandıran sözler! En büyük asker bizim asker

Türkiye'yi yasa boğan Kahramanmaraş depreminde mucize kurtuluşlar devam ediyor. Yıkıcı depremin 162. saatinde Hatay'daki bir enkazın altından kurtarılan 16 yaşındaki Ayşe, "En büyük asker bizim asker" sloganıyla Mehmetçik'e selam verdi.

Hatay'da enkazın altından 162.saatte kurtarılan 16 yaşındaki Ayşe, hayata dönüp ışığa çıktığında kendisini kurtaran askerlere, "En büyük asker bizim asker" sloganlarıyla teşekkür etti.

Kahramanmaraş merkezli depremlerden en çok etkilenen illerden biri olan Hatay'da ekipler yeni bir cana ulaşmak için hummalı çalışmasına devam ediyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve askeri ekipler depremin 162'nci saatinde 16 yaşındaki Ayşe, isimli kızı sağ olarak çıkardı.

UMKE ekiplerinin sedyeye aldığı küçük kız kendisini kurtaran ekiplere. "En büyük asker bizim asker" diye seslendi.

Ekipler hem Ayşe'yi kurtardıklarına hem de Ayşe'nin sağlıklı olup slogan atmasına sevindiler.

Hastaneye kaldırılan Ayşe'nin sağlık durumunun iyiye gittiği öğrenildi.

Asrın felaketinde mucize kurtuluşlar! ASRIN FELAKETİNDE MUCİZE KURTULUŞLAR!
Baba ve kızının mucize kurtuluşu görenleri duygulandırdı BABA VE KIZININ MUCİZE KURTULUŞU GÖRENLERİ DUYGULANDIRDI
Saat saat mucize kurtuluşlar SAAT SAAT MUCİZE KURTULUŞLAR
Depremin 7. gününde mucize kurtuluşlar! DEPREMİN 7. GÜNÜNDE MUCİZE KURTULUŞLAR!
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA