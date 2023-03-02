İstanbul'da tedavi gören depremzedelerden 14 bin 705'i taburcu edildi
Kahramanmaraş merkezli depremler sonrası binlerce depremzede tedavi için İstanbul'a getirilmişti. İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, 15 bin 889 hastadan tedavisi tamamlanan 14 bin 705'inin taburcu olduğunu açıkladı.
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerin ardından kentteki hastanelerde tedavi altına alınan 15 bin 889 hastadan 14 bin 705'inin taburcu edildiğini bildirdi.
Vali Yerlikaya, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, deprem bölgelerinden kentteki hastanelere sevk edilen yaralıların durumunu paylaştı.
Yerlikaya, "Saat 12.00 itibarıyla İl Sağlık Müdürlüğümüzden alınan bilgilere göre deprem bölgelerinden gelen ve hastanelerimizde tedavi altına alınan 15 bin 889 hastamızın, 14 bin 705'i taburcu oldu. Hastalarımıza Allah'tan acil şifa diliyorum." ifadelerini kullandı.
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