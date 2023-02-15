Asker üşüyen çocuğa montunu verdi! Görenlerin yüreklerini ısıtan kare
Deprem bölgesinde göçük altından çıkarılan 30 yaralı, Adana’dan Türk Silahlı Kuvvetlerine bağlı 222’nci filoya ait C-130 tipi kargo uçağıyla İstanbul’a getirildi. Yaralılar yanlarında bulunan refakatçilerle birlikte çevrede bulunan hastanelere nakledildi.
Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerin ardından arama-kurtarma çalışmaları sonucu göçük altından çıkarılan yaralıların bazıları askeri kargo uçaklarıyla büyükşehirlere nakledilmeye devam ediyor.
Askeri kargo uçağıyla gelen 30 yaralı, askerler ve sağlık çalışanları tarafından sedyelerle ambulanslara taşındı. Türk Silahlı Kuvvetleri'ne bağlı kargo uçağında 30 yaralının yanı sıra 18 refakatçi olduğu öğrenildi.
Öte yandan askeri kargo uçağından indikten sonra yakınlarını bekleyen ve üzerinde montu olmayan bir depremzede çocuğa, askeri personelin montunu vermesi yürekleri ısıttı.
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