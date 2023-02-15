Asker üşüyen çocuğa montunu verdi! Görenlerin yüreklerini ısıtan kare

Askeri kargo uçağıyla gelen 30 yaralı, askerler ve sağlık çalışanları tarafından sedyelerle ambulanslara taşındı. Türk Silahlı Kuvvetleri'ne bağlı kargo uçağında 30 yaralının yanı sıra 18 refakatçi olduğu öğrenildi.