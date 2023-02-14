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Depremde yaralanan 49 kişi askeri kargo uçağı ile İstanbul'a getirildi

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 14.02.2023
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Depremde yaralanan 49 kişi askeri kargo uçağı ile İstanbul’a getirildi

Depremde yaralanan 49 kişi, Adana'dan hareket eden askeri kargo uçağı ile İstanbul'a getirildi. Burada hazır bekleyen ambulanslar yaralıları daha önceden belirlenen hastanelere götürdü.

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