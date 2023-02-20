Son dakika: "Asker kışladan geç çıkarıldı" iddiası | Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar: TSK ilk andan itibaren millete koşmuştur

Bakan Akar'ın beraberindeki Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ile depremin hemen ardından geldiği ve Mehmetçiğin bölgedeki nöbet, devriye, arama kurtarma ile yaşam destek faaliyetlerini ilk günden itibaren yerinde takip ettiği Hatay'ın Serinyol ilçesindeki 8. Komando Tugay Komutanlığından katıldığı toplantı sırasında, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Musa Avsever, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Atilla Gülan, karargahlarının harekat merkezlerinde depremin hemen ardından oluşturulan Afet Acil Durum Kriz Merkezlerinde, Bakan Yardımcısı Karaosmanoğlu ise Bakanlığın Afet Acil Durum Kriz Merkezinde hazır bulundu.

Deprem bölgesindeki birliklerin komutanlarının da katıldığı toplantıda Bakan Akar, sahadaki son durum ve çalışmalara ilişkin bilgi aldı.

DEPREMDEN ÇOK KISA SÜRE SONRA AFET ACİL DURUM KRİZ MERKEZİ OLUŞTURULDU

Türkiye'nin asrın felaketi ile karşı karşıya olduğunu belirten Akar, tüm millete başsağlığı, hayatını kaybedenlere rahmet, yaralılara şifa dileklerini iletti.

Türk Silahlı Kuvvetlerinin depremin hemen ardından harekete geçtiğini vurgulayan Akar, "Türk Silahlı Kuvvetleri olarak ilk andan itibaren bu acıyı hafifletmek ve vatandaşımıza yardım etmek için her türlü çabayı gösteriyoruz. Mehmetçik terörle mücadele ve hudut güvenliğinde olduğu gibi ilk andan itibaren depremle mücadelede de yapılması gereken ne varsa yaptı ve yapmaya devam ediyor." diye konuştu.

Tüm bu çalışmaların yanı sıra terörle mücadele, hudut güvenliği, semalarda, denizlerde hak, alaka ve menfaatlerin korunması için faaliyetlerin aynı kararlılıkla sürdüğüne dikkati çeken Akar, şunları söyledi:

"Merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi olan ilk deprem saat 04.17'de gerçekleşti. Milli Savunma Bakanlığının yanı sıra Genelkurmay, Kara, Deniz ve Hava Kuvvetlerinin harekat merkezleri süratle yapılması gerekenleri yaparak saat 04.30'da birliklerden rapor istedi. Aynı saatte Türk Silahlı Kuvvetleri İnsani Yardım Tugay Komutanlığına 'hazır ol' emri verildi. Saat 04.50'de 2. Ordu Komutanı Orgeneral Metin Gürak görevinin başındaydı ve birliklerden durum raporu almaya başladı. Saat 05.00'te Bakanlığımız bünyesinde Afet Acil Durum Kriz Merkezi teşkil edildi. Eş zamanlı olarak kriz merkezleri Genelkurmay ve Kuvvet Komutanlıklarında da çalışmaya başladı. "

BAŞKAN ERDOĞAN İLE SAAT 05.10'DA TELEFON GÖRÜŞMESİ

Akar, saat 05.00 itibarıyla Genelkurmay Başkanı Orgeneral Güler ve Kuvvet Komutanlarından bilgi almasının ardından saat 05.10'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı telefonla aradığını belirterek, "Bilgileri aldıktan sonra Sayın Cumhurbaşkanımızı arayarak Türk Silahlı Kuvvetleri ile ilgili ilk raporları sunduk. Aldığımız ilk bilgilere göre Hatay'da bir binamızın yıkılıp 3 erimizin şehit olduğu haberini kendilerine sunup Genelkurmay Başkanı ve Kara Kuvvetleri Komutanı ile Hatay'a hareket edeceğimizi kendilerine arz ettik. Uygun buldular ve bu çerçevede çalışmalarımızı sürdürdük." açıklamasında bulundu.