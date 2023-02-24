Muhalefetin 'Deprem bölgesinde asker yok' yalanı da patladı! 89 dakika sonra kışladan çıktılar
Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve asrın felaketi olarak nitelendirilen depremler sonrası, muhalefet partileri "Devlet yok, asker afet bölgesine inmedi" yalanını ortaya atmıştı. İlk andan itibaren sahada olan Mehmetçik'i hedef alanları utandıracak görüntüler ortaya çıktı. Malatya'da çekilen görüntülerde, askerlerin felaketten 89 dakika sonra kışladan çıktığı ve depremzedelere yardım ettiği görüldü.
Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve 11 ilde büyük yıkıma neden olan 7.7 ve 7.6'lık depremlerde şu ana kadar 43 binden fazla vatandaşımız hayatını kaybetti, 108 binden fazla kişi de kurtarıldı.
MUHALEFETİN ENKAZ SİYASETİ: "DEVLET YOK" PROVOKASYONU
Devlet, depremin yaşandığı 6 Şubat'tan bu yana yaraları sarmak maksadıyla tüm imkanlarını seferber etti. Muhalefet partilerinin temsilcileri ise depremden siyaset devşirerek devletin sahada olmadığını öne sürdü.
Kemal Kılıçdaroğlu, Meral Akşener, Ali Babacan, Ümit Özdağ gibi muhalefet partilerinin genel başkanları, "Devlet yok, asker yok" kara propagandasıyla algı operasyonlarına girişti.
MEHMETÇİK'İ HEDEF ALANLARI UTANDIRACAK GÖRÜNTÜLER: 89 DAKİKA SONRA KIŞLADAN ÇIKTILAR
Deprem sonrası Malatya'daki bir kışlanın yakınlarındaki güvenlik kameralarına yansıyan görüntüler ise deprem üzerinden Mehmetçik'i hedef alanları utandıracak cinsten!
Saat 05:46'da kaydedilen görüntülerde, Malatya'daki bir kışlada askerlerin, depremden 89 dakika sonra kışladan çıkış yaparak ihtiyaç gereken yerlere doğru hareket ettiği görülüyor.
Görüntülerde kışladan çıkan askerlerin hızla kalabalığın içine karışarak depremzedelere yardım ettiği saniye saniye kaydedilmiş.
BAKAN AKAR DA YALANLAMIŞTI
Muhalefetin asılsız iddialarına sahada yanıt veren Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, büyük depremin yaşandığı andan dakikalar sonra askere "hazır ol" emri verildiğini, 2. Ordu Komutanlığı birliklerinin 06.00'da arama-kurtarma çalışmalarına başladığını açıklamıştı.
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