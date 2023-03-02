Kahramanmaraş’ta enkazdaki delikten uzanan el, oğlunun çıktı! “Seni kurtaracağız biraz daha sabret”

Özsığınan, "Benim için en zor görevlerden biriydi. 7 saat 15 dakika sonunda Muhammed'i enkazdan sağ olarak çıkarmayı başardık. Muhammed'i çıkarana kadar 5 çocuğu yaralı olarak kurtardık" diye konuştu.

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