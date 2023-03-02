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Kahramanmaraş’ta enkazdaki delikten uzanan el, oğlunun çıktı! “Seni kurtaracağız biraz daha sabret”

YAŞAM
Giriş Tarihi: 02.03.2023 Güncelleme Tarihi: 02.03.2023
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Kahramanmaraş’ta enkazdaki delikten uzanan el, oğlunun çıktı! “Seni kurtaracağız biraz daha sabret”

6 Şubat günü Türkiye asrın felaketiyle sarsıldı. Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6’lık 2 büyük deprem 11 ilde yıkıma neden oldu. 44 yaşındaki itfaiyeci Hacı Murat Özsığınan oğlunun da içinde bulunduğu 5 katlı yatılı okulun enkazına kurtarma çalışmasına gitti. Özsığınan canla başla can kurtarırken, enkazda açılan delikten çıkan el oğluna aitti. Hayatta olduğu anlaşılan 13 yaşındaki Muhammed Emin, “Ben itfaiyeci Hacı Murat'ın oğluyum. Beni kurtarın” dedi. İşte herkesi duygulandıran o hikayenin ayrıntıları...

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi'nde görevli 7 yıllık itfaiyeci evli 4 çocuk babası Hacı Murat Özsığınan 13 yaşındaki oğlu Muhammed Emin'i, 5 Şubat Pazar günü yatılı okula bıraktı. Özsığınan oğlunu bıraktıktan sonra 04.17'de Pazarcık merkezli 7.7 şiddetinde deprem meydana geldi.

Depremde Muhammed'in de bulunduğu 5 katlı bina yıkıldı. Özsığınan ekip arkadaşlarıyla birlikte bina enkazına arama kurtarma çalışmaları için gitti. 13 yaşındaki oğlu Muhammed Emin'in de enkaz altında kaldığı binayı görünce başından adeta kaynar sular döküldü.

Saatlerce enkaz altındaki canları kurtarmak için çabalayan Özsığınan enkaz altından gelen her sese 'acaba oğlum mu?' diyerek koşturdu. Enkaz altından ses veren çocuklara adını soran Özsığınan karışık duygular yaşadı.

3 saat sonra enkazda 10-15 cm'lik açılan delikten çıkan bir elin sahibi, "Beni kurtarın. Ben itfaiyeci Hacı Murat'ın oğluyum" diye bağırdı. Bu sesi duyan Murat Özsığınan mutluluk gözyaşlarına boğuldu.

İtfaiyeci oğluna, "Tamam oğlum seni kurtaracağız. Sadece biraz daha sabret. Önce üst kattaki yaralıları kurtaralım hastaneye gönderelim" dedi.

5. katın tavanından açılan tünele giren Murat Özsığınan ve arkadaşları, Muhammed Emin'i enkazdan sağ olarak kurtarmayı başardı. Özsığınan, yıkılan 5 katlı binanın 3. Katında olan oğlundan önce 5 çocuğu yaralı olarak kurtardı.

"BİNANIN YERLE BİR OLDUĞUNU GÖRÜNCE ŞOK OLDUM"

Sabah'ın haberine göre, Muhammed Emin hastanedeki tedavisinin ardından taburcu edilirken, baba Özsığınan duygularını anlattı: "Depremden sonra oğlumun da bulunduğu binanın yerle bir olduğunu görünce şok oldum."

Baba Özsığınan, "Çalışmalar sırasında 3 saat oğlumdan haber alamadım. Daha sonra enkazda 10-15 cm'lik bir delik açtık. Muhammed Emin ışığı görünce elini dışarı çıkarmış. Gözyaşlarım sel oldu." dedi.

Özsığınan, "Benim için en zor görevlerden biriydi. 7 saat 15 dakika sonunda Muhammed'i enkazdan sağ olarak çıkarmayı başardık. Muhammed'i çıkarana kadar 5 çocuğu yaralı olarak kurtardık" diye konuştu.

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