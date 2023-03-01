Enkazda umut kazdılar! DAK komutanı konuştu: Kurtarılanların çoğu cenin pozisyonundaydı
Türkiye 6 Şubat saat 04.17’de asrın felaketine uyandı. Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6’lık 2 büyük depremin ardından dakikalar içinde alarm durumuna geçen DAK, bölgede toplam 326 kişinin hayata tutunmasında pay sahibi oldu. Doğal Afetler Arama-Kurtarma (DAK) Taburu komutanlarından Yüzbaşı Abdullah Oral, yaptığı açıklamada, "Hayatını kaybedenlerin birçoğu çıkış istikametinde ve merdiven boşluklarındaydı. Kurtarma yaptıklarımız ise koltuk ve baza gibi sert cisimlerin yanına cenin pozisyonu almıştı" dedi.
Kahramanmaraş merkezli deprem sonrası yaşanan büyük yıkım ve kötü hava şartları, arama-kurtarma faaliyetlerini en yüksek seviyede zorlaştırdı. Ancak Türk askeri tüm gövdesiyle devreye girdi.
ANINDA TEYAKKUZA GEÇTİLER
Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) İnsani Yardım Tugayı olan Doğal Afetler Arama-Kurtarma (DAK) Taburu, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından hava ve kara yolu ile afet bölgesine hareket etti. Tam donanımlı ekipmana sahip, bin 363 kişilik profesyonel ekipten oluşan Doğal Afetler Arama-Kurtarma (DAK) timi, göçük altında kalanlara umut olmak için anında teyakkuza geçti ve ilk gün planlanan bölgelere ulaştı.
ENKAZDA UMUT KAZDILAR
Deprem şehirlerinde arama-kurtarma çalışmalarına katılan DAK, haftalarca zorlu şartlarda ekipmanlarıyla umut kazdı ve bölgede toplam 326 kişinin hayata tutunmasında pay sahibi oldu. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) İnsani Yardım Tugayı olan Doğal Afetler Arama-Kurtarma (DAK) Taburu komutanlarından Yüzbaşı Abdullah Oral, "Ankara'dan alarmı müteakip hava ve kara yoluyla tüm unsurlarımız bölgelere gönderildi. Bize tahsis edilen bölgelerde, süratli bir şekilde arama kurtarma çalışmalarımızı başlattık." dedi.
HAYAT ÜÇGENİ OLUŞTURMUŞLARDI
Sabah'ın haberine göre, yüzbaşı Oral, bölgedeki deneyimlerini paylaştı: "Depremin olduğu zaman dilimi, uyku saatiydi ve insanların büyük bir kısmı yatak odaklarındaydı. Depremin uzun sürmesi ve çok şiddetli olması nedeniyle insanların kaçıştığını, dairelerinden çıktığını ve çoğunluğunun merdiven boşluğuna sıkıştığını gördük. Hayatını kaybeden vatandaşlarımızın birçoğu da çıkış istikametinde ve merdiven boşluklarındaydı."
Cenin pozisyonunun hayat kurtarıcı olduğuna tanıklık eden Oral, şu ifadeleri kullandı: "Kurtarma yaptığımız birçok vatandaşımızın da genellikle mevcut odalarında; koltuk, baza ve yatak gibi sert cisimlerin yanına cenin pozisyonu aldığını ve kapanma yaptığını tespit ettik."
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