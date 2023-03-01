Enkazda umut kazdılar! DAK komutanı konuştu: Kurtarılanların çoğu cenin pozisyonundaydı

HAYAT ÜÇGENİ OLUŞTURMUŞLARDI

Sabah'ın haberine göre, yüzbaşı Oral, bölgedeki deneyimlerini paylaştı: "Depremin olduğu zaman dilimi, uyku saatiydi ve insanların büyük bir kısmı yatak odaklarındaydı. Depremin uzun sürmesi ve çok şiddetli olması nedeniyle insanların kaçıştığını, dairelerinden çıktığını ve çoğunluğunun merdiven boşluğuna sıkıştığını gördük. Hayatını kaybeden vatandaşlarımızın birçoğu da çıkış istikametinde ve merdiven boşluklarındaydı."

Cenin pozisyonunun hayat kurtarıcı olduğuna tanıklık eden Oral, şu ifadeleri kullandı: "Kurtarma yaptığımız birçok vatandaşımızın da genellikle mevcut odalarında; koltuk, baza ve yatak gibi sert cisimlerin yanına cenin pozisyonu aldığını ve kapanma yaptığını tespit ettik."