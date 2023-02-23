4 yaşındaki Miran’ı enkazdan çıkartan Sivaslı itfaiyeciler: Unutulmaz bir andı
Türkiye 6 Şubat’ta asrın felaketiyle sarsıldı. Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6’lık 2 büyük deprem 11 ilde yıkıma sebep oldu. Malatya ve Kahramanmaraş'ta çok sayıda kişiyi enkazdan çıkaran Sivas Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, saatler süren çalışmayla enkazdan kurtardıkları 4 yaşındaki Miran Tekeş'i hayata bağlamanın buruk mutluluğunu yaşıyor.
"Asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Malatya ve Kahramanmaraş'ta görevlendirilen Sivas Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, arama kurtarma çalışmalarını tamamlayarak kente döndü. İtfaiye eri Faruk Öztürk, depremin ilk gününden itibaren ekip olarak Malatya'da görevlendirildiklerini söyledi.
İkinci depreme, arama kurtarma çalışmaları yaptıkları sırada enkaz üzerinde yakalandıklarını belirten Öztürk, zor bir görevi yerine getirdiklerini anlattı.
Görev yaptıkları ilk enkazdan 3 kişiyi, ikinci görev yerlerinden ise 2 kişiyi yaralı çıkardıklarını dile getiren Öztürk, "Gerçekten büyük bir afet, zor günler. İnsanların gözündeki korkuyu ve çaresizliği görebiliyorsunuz." dedi. Öztürk, enkaz üzerinde çalışırken çok sayıda artçı yaşandığını ancak çalışmaları ara vermeden sürdürdüklerini ifade etti.
"UNUTULMAZ BİR ANDI"
Deprem bölgesinde zaman zaman güzel anlar da yaşadıklarını aktaran Öztürk, şunları kaydetti:
"Malatya'da enkazdan ilk çıkardığımız 4 yaşında Miran vardı. Enkazda 5 kat aşağı inerek babası ve çocuğa ulaştık. Babasının üzerine kiriş bindiği için ilk başta çocuğu aldık. Çocuğu oradan çıkardığımızdaki o kurtulma anı, babasının 'Oğlumu alın, ben burada kalsam da olur.' sözleri beni gerçekten çok etkiledi. Çocuğu enkazdan çıkarıp annesine verdiğimizde suratında oluşan gülümseme benim için çok gurur verici ve unutulmaz bir andı. Miran bebek benim için ayrıydı."
"ORADA KENDİ AİLEMİZE YARDIM EDİYORMUŞÇASINA ÇALIŞTIK"
İtfaiye eri Yunus Kalkan ise küçük Miran'ı yaklaşık 20 saat sonra enkazdan çıkardıklarını anlatarak, "Onun akabinde 40-45 saat sonra Abdullah diye bir arkadaşımızı enkazdan çıkardık. Miran'ın babası Mehmet ağabeyi de sabaha doğru enkazdan çıkardık." diye konuştu.
Tüm kurtarma ekipleri gibi mesai arkadaşlarıyla canla başla görev yaptıklarını dile getiren Kalkan, şöyle devam etti:
"İkinci enkaz bölgesinden ise 15 yaşındaki Nalan kızımız ile 40 yaşındaki Yasemin ablamızı sağ çıkardık. Çok zor bir süreçti, ölenlere Allah rahmet eylesin, kalan ailelerimize sabır versin. Çok duygu dolu anlar yaşadık, oraya gittiğimizde insanlar bizden çok şey beklediler ve umut olduk. Biz de elimizden geldiği kadar enkazda saatlerce çalıştık. Enkaz altında zaman kavramının olmadığını gördüm. Orada kendi ailemize yardım ediyormuşçasına çalıştık, enkazdan kendi kız kardeşimizi, ablamızı, kardeşimizi çıkarmış gibi duygusal anlar yaşadık."
"NE YORGUNLUK NE AÇLIK AKLINIZA GELİYOR"
İtfaiye çavuşu Enver Güldaş da afet bölgelerinden Malatya'da görev aldığını söyledi. Enkazdan onlarca kişiyi sağ çıkardıklarını dile getiren Güldaş, "İnsan kurtarmak bambaşka bir şey, ne yorgunluk ne uyku ne açlık aklınıza geliyor." dedi.
Bir kek yiyerek 24 saat hiç durmadan enkazda çalıştıklarını vurgulayan Güldaş, çok değişik duygular yaşadıklarını sözlerine ekledi.
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