4 yaşındaki Miran’ı enkazdan çıkartan Sivaslı itfaiyeciler: Unutulmaz bir andı

"ORADA KENDİ AİLEMİZE YARDIM EDİYORMUŞÇASINA ÇALIŞTIK"

İtfaiye eri Yunus Kalkan ise küçük Miran'ı yaklaşık 20 saat sonra enkazdan çıkardıklarını anlatarak, "Onun akabinde 40-45 saat sonra Abdullah diye bir arkadaşımızı enkazdan çıkardık. Miran'ın babası Mehmet ağabeyi de sabaha doğru enkazdan çıkardık." diye konuştu.

Tüm kurtarma ekipleri gibi mesai arkadaşlarıyla canla başla görev yaptıklarını dile getiren Kalkan, şöyle devam etti:

"İkinci enkaz bölgesinden ise 15 yaşındaki Nalan kızımız ile 40 yaşındaki Yasemin ablamızı sağ çıkardık. Çok zor bir süreçti, ölenlere Allah rahmet eylesin, kalan ailelerimize sabır versin. Çok duygu dolu anlar yaşadık, oraya gittiğimizde insanlar bizden çok şey beklediler ve umut olduk. Biz de elimizden geldiği kadar enkazda saatlerce çalıştık. Enkaz altında zaman kavramının olmadığını gördüm. Orada kendi ailemize yardım ediyormuşçasına çalıştık, enkazdan kendi kız kardeşimizi, ablamızı, kardeşimizi çıkarmış gibi duygusal anlar yaşadık."