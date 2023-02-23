Malatya’da 2 kızıyla enkazda kalan anne: Toprağın altında biri ayağıma değiyordu, orada olduklarını anladım

"HAYAT FİLM ŞERİDİ GİBİYDİ"



Kahramanmaraş merkezli 7.7 büyüklüğündeki ilk depremde, 2 kızıyla yataklarından fırlayarak terlikle sokağa çıktıklarını belirten Zarife Yavuz, "Başta sarsıntı durur, diye düşündük. ancak artçılarla beraber uzun süre devam etti. İlk büyük depremde, sokağa nasıl çıktığımızı bile hatırlamıyorum. Dışarıda lapa lapa kar yağıyordu. Hava çok soğuktu. Komşularımızla bir müddet dışarıda bekledik. O sırada birden fazla kentte deprem olduğunu öğrendik. Yakacak fazla bir şey bulamasak da ateş yakıp, bir süre başında bekledik. İlk depremde bizim mahallede sadece bir bina yıkılmıştı. Diğer vatandaşlarla oradakilere yardım ettik ancak üzerimizde yeterli kıyafet olmadığı için üşüdük. Kimliklerimizi ve kalın kıyafetlerimizi almak için kızlarımla eve döndük. Hazır eve dönmüşken, su ısıtıp, sıcak bir şeyler içelim, istedik. Bu sırada ikinci büyük deprem oldu. Ne olduğunu anlayamadık. Başka artçı sarsıntı olduğunu zannederken, birden bina yıkılmaya başladı. Enkaz altında kaldık. Hayat bir film şeridi gibiydi. Deprem anında çocuklarımla birbirimize sarılmıştık. Ancak yıkımdan sonra çocukları göremedim. Belden aşağım enkaz altındaydı. Toprağın altında birisi ayağıma değiyordu. Orada olduklarını anladım. Toprak ve taşı çekince çocuklarımın üst üste kapanmış olduklarını gördüm. Çocuklarımı görünce dünya tekrar benim oldu" diye konuştu.

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