Sivas’ta duygusal anlar! Enkazdan kurtarılan anne ve bebeği 21 gün sonra kavuştu

Bedia Kılınç'ın sağlık durumu hakkında bilgi veren Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Başhekimi Tamer Doğan, "Vücudunun çeşitli yerlerinde ezilemeye bağlı yaralanmalar için gerekli tedaviyi yaptık. Şu an gayet iyi durumda. Yaraları iyileşmeye başladı. Sanırım bu hafta içerisinde yaraları tam düzelince taburcu olmasını planlıyoruz. Tabi böyle durumlarda bir bebeğin annesine kavuşması, büyük acılar içerisinde az da olsa yüreğimize bir miktar su serpti" diye konuştu.

Sivas Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Harun Tan, annenin tedavisi bitene kadar bebeği kurum olarak kendilerinin muhafaza edeceğini, tedavinin ardından da tekrar buluşturarak gereken desteği vereceklerini söyledi.