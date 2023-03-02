Öldürdüğü kişinin cesedini bagaja koyup İstanbul’a geldi! İtirafı kan dondurdu

Olay günü parayı ödemek için çağırdım. Küfredince öldürdüm. Cesedini otomobiline koyup İstanbul'a gittim, kredi kartıyla harcama yaptım. Daha önce de ev arkadaşım olan Murat Kutlu'yu bana küfrettiği için tabancayla öldürdüm" dediği öğrenildi.

Demir'in, emniyetteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi. Bu arada Serdar Ergun, Osmangazi ilçesinde, Murat Kutlu ise Yıldırım ilçesinde toprağa verildi.