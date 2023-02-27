Enkazdan çıkarken ekiplere sarılmıştı! Depremin simge görüntüsü Ümmühan nine ile ağlatan buluşma

Enkaza vardıklarında tavanın bitişmiş vaziyette olduğunu aktaran Gübeş, "Burada sağ yoktur dediler, biz bir umutla kolonun arkasında boşluk olabileceğini hesaplayarak bir tarafını kırdık. Orayı kırınca teyzem zaten ses verdi. Teyze ile konuştuk. Bize kulaklarının ağır işittiğini, bedenen hiç bir sıkıntısının olmadığını söyledi. Bizde bundan güven aldık etrafını boşalttık. Kanepeler vardı çok boşluk yoktu ama yaşam alanını doğurmuş. Oradan çıkardık. Buruk bir sevinç yaşadık. Teyzemizin hiçbir yara almaması ve canlı çıkması izah edilemeyen ağlamaklı bir sevinç vardı. O haliyle teyzemin de bizi kucaklayışı sanki yok dedikleri yerden çıkışını hissetmek anlatılamaz bir duygu. Nasıl anlatacağımı bilmiyorum. Büyük bir duygu yoğunluğu içerisindeydik. Hem teyzemize sevindik hem de bir felaket vardı. Bunun bir izah şekli yok ağlıyorduk çünkü. O duyguyu izah edemem yani" diyerek yaşananları aktardı.