Enkazdan böyle kurtuldu! Hayatını kaybeden kızının kolundaki akıllı saat kurtarıcısı oldu | Kahraman madenciler o anları anlattı

'OCAKTAN ÇIKAN EN DEĞERLİ VARLIK MADENCİDİR'

Sibel Kaya'yı kurtardıkları günün doğum gününe denk gelmesini 'Arkadaşlarımın hediyesi' olarak ifade eden 8 yıllık madenci Muhammet Kaya, "Soyadımız aynı, oradaki insanlar 'Akrabanız mıydı? Özel olarak mı geldiniz?' gibi soruları oldu. Öyle bir şey yok dedik. Biz buraya 1 tane de olsa sağ salim insan çıkarmak için geldiğimizi anlattık.