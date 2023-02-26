Enkazdan böyle kurtuldu! Hayatını kaybeden kızının kolundaki akıllı saat kurtarıcısı oldu | Kahraman madenciler o anları anlattı
Kahramanmaraş merkezli meydana gelen 7,7 ve 7,6 şiddetindeki iki deprem büyük yıkıma yol açtı. Gaziantep'in İslahiye ilçesinde, depremde yıkılan evlerinin enkazı altında kalan Sibel Kaya, enkazda vefat eden kızının akıllı saati sayesinde hayata tutundu. Kahraman maden kurtardıkları annenin hikayesini anlattı.
Türkiye Taşkömürü Kurumu Zonguldak Üzülmez Müessesi'nde çalışan maden işçileri, Gaziantep'in İslahiye ilçesinde arama-kurtarma çalışmalarına katıldı. Enkaz altında kalıp yanında hayatını kaybeden kızının kolundaki akıllı saatten bir akrabasına mesaj atan Sibel Kaya'yı kurtarmak için çalışma başlatıldı.
Depremden 170 saat sonra enkaz altından kurtarılan ve yaralanan Kaya tedavisi için hastaneye kaldırıldı. Sibel Kaya'nın enkaz altında hayatını kaybeden eşi ve 2 kızının cenazeleri de çıkarıldı. Arama kurtarma çalışmalarının sona ermesiyle memleketlerine dönen maden işçileri kömür ocaklarında çalışmaya başladı. TTK Üzülmez Müessessi'nde binalara 'Yuvanıza hoş geldiniz koca yürekli kahramanlar' ve 'Ülkemizin başı sağ olsun. Türkiye sizinle gurur duyuyor' yazılı pankartlar asıldı.
Başka enkazda çalışırken canlı ihbarıyla bölgeye yönlendirildiklerini söyleyen 4 yıllık maden işçisi Ferdi Çöntek, "İlk başta nefesine baktık, sağ mı diye. Su istedi tabii ilk yardım olarak su veremedik. Ayağı da enkazın altındaydı. 80 santimlik ufak bir alanda demirlerin arasındaydı. Kızı vardı kollarında onu sağ alamadık. Rabbim kimseye göstermesin" ifadelerini kullandı.
'OCAKTAN ÇIKAN EN DEĞERLİ VARLIK MADENCİDİR'
Sibel Kaya'yı kurtardıkları günün doğum gününe denk gelmesini 'Arkadaşlarımın hediyesi' olarak ifade eden 8 yıllık madenci Muhammet Kaya, "Soyadımız aynı, oradaki insanlar 'Akrabanız mıydı? Özel olarak mı geldiniz?' gibi soruları oldu. Öyle bir şey yok dedik. Biz buraya 1 tane de olsa sağ salim insan çıkarmak için geldiğimizi anlattık.
Özel olarak enkaza gitmedik. Bize koordinasyon merkezinden verilen enkaza gittik. Bizde öncelik iş güvenliğidir. Ocaktan çıkan en değerli varlık madencidir. Orada da çıkardığımız en değerli varlık canlı insanlardı. Bütün arkadaşlar iş güvenliğini ikinci safhaya itmiştir. Önceliğimiz kendi canımızdan feragat ederek oradan bir canlı almaktı" diye konuştu.
'BURAYA GİRİLMEZ DEDİLER'
Adıyaman'da görev yapan 4 yıllık madenci Görkem Yıldız, artçı depremler nedeniyle çökme riskine karşın diğer ekiplerin 'Buraya girilmez, burada canlı yok' dediği enkazda 13 saat süren çalışmayla 102 saat sonra Ayfer Komşu ve çocuğu Yağız Komşu'yu (4) sağ kurtardıklarını söyledi. Aileden 2 kişinin vefat ettiğini, 2 kişiyi enkazdan kurtardıklarını belirten Yıldız, "İlk sesi duyduğumuzda yorgun, bitkindik. 48 saatten beri o bölgede çalışıyorduk. Sesi duyduğumuzda sanki bize enerji gelmiş gibi oldu, sonuçta canı kurtarmak. Ulaşabildiğimiz kadar erken ulaşıp ambulansa teslim ettik" dedi.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- 8 Eylül 1999 öncesi SİGORTA GİRİŞİ+5000-5975 güne EYT BİLETİ KESİLDİ! İlk maaşa hazır olun! 1 Mart IŞIĞI YANDI! EYT'de son durum ne?
- Green Card başvuru sonucu ÖĞRENME | Sonuçlar açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? Mülakat tarihleri belli oldu mu? ABD Yeşil Kart son durum
- RÜYA TABİRLERİ DEPREM | Rüyada görmek ne anlama gelmektedir, Dini yorumu nedir? Depremde zarar görmemek iyi mi kötü mü?
- MSB DUYURDU! Mart/Nisan celpleri için o tarihler verildi! 6 ay, Bedelli askerlik... 2023 askerlik celpleri ertelendi mi, hangi tarihlere çekildi?
- TC'si 0,2,4,6,8 ile bitenler DİKKAT! Şubat ayı Doğal gaz yardımı yattı mı, ne zaman yatacak? 900-2.500 TL arası paranızı o tarihte anında çekin!
- Zamlı evde bakım maaşı YATTI mı, ne zaman yatacak 2023? 25-26 Şubat Evde Bakım Parası yatan iller! e-Devlet sorgulama!
- Niğde deprem bölgesi mi, kaçıncı derece? Niğde hangi fay hattı üzerinde? İşte riskli ilçeler...
- 100 bin TL destek ne zaman ödenecek? 100 BİN TL nakit destek kimlere verilecek, şartları neler?
- Niğde deprem son dakika! Niğde'de deprem mi oldu, kaç şiddetinde? AFAD SON DEPREMLER
- TOKİ para iadesi nasıl, nereden alınır? Başvurusu reddedilenlerin 500 TL iadesi ne zaman? Ziraat Bankası, Halkbank iade sorgulama
- Gönül Dağı 86.bölüm yayınlandı mı? Bu akşam Gönül Dağı var mı, yok mu? 25 Şubat TRT1 yayın akışı
- Bugün Marmara'da deprem mi oldu, saat kaçta? İstanbul'da deprem mi oldu, kaç şiddetinde? AFAD, Kandilli son depremler listesi