Ramazan Bayramı kaç gün tatil? Ne zaman başlayıp ne zaman bitecek? Kadir Gecesi ne zaman? 2023 Ramazan ayının başlangıcı hangi gün?
Ramazan Bayramı tatili sıklıkla araştırılan konular arasında yer alıyor. İslam aleminde kıymetli bir yere sahip olan ve bin aydan daha hayırlı olan Kadir Gecesi'ne ev sahipliği yapan Ramazan ayının 2023 yılında hangi tarihlere denk geldiği merak ediliyor. Peki Ramazan Bayramı kaç gün tatil? Kadir Gecesi ne zaman? 2023 Ramazan ayının başlangıcı hangi gün?
11 ayın sultanı olan Ramazan ayına sayılı günler kala Müminler net tarihleri öğrenmek ve ilk orucun ne zaman tutulucağını öğrenmeye çalışıyor. Üç ayların sonuncusu olan Ramazan ayı 2023 yılında Mart ayına denk gelmektedir. Peki Ramazan Bayramı kaç gün tatil? Ne zaman başlayıp ne zaman bitecek? Kadir Gecesi ne zaman? 2023 Ramazan ayının başlangıcı hangi gün? Konuya ilişkin detaylar haberimizde...
2023 RAMAZAN AYI TAKVİMİ
Ramazan ayı 23 Mart 2023 Perşembe günü başlayacak. 21 Nisan 2023 Cuma günü sona erecek.
İLK SAHUR VE İFTAR
Müslümanlar için büyük öneme sahip üç aylardan sağlık ve şükür ayı ramazanın ilk orucu için 22 Mart'ı 23 Mart'a bağlayan gece sahura kalkılacak ve aynı gün ilk iftar yapılacak.
KADİR GECESİ NE ZAMAN?
Kadir Gecesi bin aydan daha hayırlıdır. Melekler ve Ruh (Cebrail) o gecede, Rablerinin izniyle her türlü iş için iner de iner. O gece, tan yerinin ağarmasına kadar bir esenliktir." Bin aydan hayırlı kabul edilen Kadir Gecesi 2023 yılında 17 Nisan Pazartesi gününe denk gelmektedir.
RAMAZAN BAYRAMI KAÇ GÜN?
Ramazan Bayramı'nın hafta sonu günlerine denk gelmesiyle birlikte Ramazan Bayramı tatili uzamayacak ve üç gün sürecek.
Ramazan Bayramı 2023 tarihleri;
1. GÜN: 21 Nisan 2023 Cuma
2. GÜN: 22 Nisan 2023 Cumartesi
3. GÜN: 23 Nisan 2023 Pazar
2023 YILI DİNİ GÜNLER TAKVİMİ
Kurban Bayramı Arifesi- 27 Haziran Salı
Kurban Bayramı 1. Gün - 28 Haziran Çarşamba
Kurban Bayramı 2.Gün- 27 Haziran Perşembe
Kurban Bayramı 3.Gün- 27 Haziran Cuma
Kurban Bayramı 4. Gün- 27 Haziran Cumartesi
Hicri Yılbaşı – 19 Temmuz Çarşamba
Aşure günü – 28 Temmuz Cuma
Mevlid Kandili - 26 Eylül Salı
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