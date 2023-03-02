Ramazan Bayramı kaç gün tatil? Ne zaman başlayıp ne zaman bitecek? Kadir Gecesi ne zaman? 2023 Ramazan ayının başlangıcı hangi gün?

KADİR GECESİ NE ZAMAN?

Kadir Gecesi bin aydan daha hayırlıdır. Melekler ve Ruh (Cebrail) o gecede, Rablerinin izniyle her türlü iş için iner de iner. O gece, tan yerinin ağarmasına kadar bir esenliktir." Bin aydan hayırlı kabul edilen Kadir Gecesi 2023 yılında 17 Nisan Pazartesi gününe denk gelmektedir.