Hatay’da enkazdan 63 saat sonra sağ kurtarıldı! Lise öğrencisi nasıl hayatta kaldığını anlattı

Daha önce 1998 depreminde 2 hafta enkaz altında kalan birinin kurtarıldığını internetten izlediğini ifade eden Öztürk, "Dedim ki Gürkan madem 2 gün kaldın, insanlar demek ki buna dayanabiliyor. Dedim ki Gürkan, sen daha buradasın, ona göre kendimi, zihnimi şartladım. Enkaz altında kendimi yormayacak şekilde zamanımı geçirmeye çalıştım. İBAK ve Beşiktaş Arama Kurtarma ekipleri sağ olsunlar, onlar canlarını riske atıp beni kurtardılar. Hepsine minnettarım, bu bahsettiğim kurtarma ekipleri benim için canlarını riske atıp yerin 4 metre altından kurtarıp çıkardılar. Polis ve jandarma görevlilerimiz, beni çıkaran kurtarma ekiplerine hepsine çok teşekkür ediyorum. Zor bir süreçti ama içerideyken bunları düşünemiyorsun, beynin sadece yaşamaya şartlanmış. Nasıl çıkabilirsin, nasıl en düşük enerjiyle hayatta kalabilirsin. Çok şükür ben atlattım ve burnum bile kanamadı, o bakımdan çok mutluyum. Şu an Ceyhan KYK Yurdunda kalıyorum. Sağ olsun devletimiz başta olmak üzere yardımda bulunan insanlarımıza ve yardım kuruluşlarımıza teşekkür ediyorum. Şu anda burada sıcak bir yatağım var, sabah akşam yemek saatlerimiz var. Duş alabileceğimiz, elimizi, yüzümüzü yıkayabileceğimiz yerlerimiz var" diye konuştu.