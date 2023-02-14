Türkiye asrın felaketinde tek yürek! Depremzedeler için jandarma helikopterleri seferber edildi

DEPREMZEDELER KOŞARAK GELİP, JANDARMAYA TEŞEKKÜR ETTİ



Helikopterin inmesinin ardından aralarında çocukların da olduğu çok sayıda Suçatı köyü sakini koşarak araziye geldi. Depremzedeler jandarmalar tarafından araziye bırakılan çadır, gıda, giysi ve ilaçları teslim aldı. Depremzedeler kendilerine havadan ulaştırılan çadır ve diğer malzemeler için el sallayarak jandarmalara teşekkür etti. Jandarma ekipleri ise farklı bölgelere ulaşabilmek için malzemeleri bıraktıktan sonra yeniden havalanarak Kahramanmaraş Havaalanı'na dönüş yaptı.