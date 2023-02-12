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Mehmetçik 24 saat görevde! Enkaz altındakine koşup dağ köyüne uçtu, yağmacıyla mücadele edip sokakta uyudu

GÜNDEM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 12.02.2023 Güncelleme Tarihi: 12.02.2023
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Mehmetçik 24 saat görevde! Enkaz altındakine koşup dağ köyüne uçtu, yağmacıyla mücadele edip sokakta uyudu

Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6'lık 2 büyük deprem 10 ilde can kayıplarına neden oldu. Türkiye ve birçok ülke depremzedeler için seferber olurken, Mehmetçik de 24 saat görev başında. Kurdukları çadılarda depremzedeler uyusun diye dışarda yatan, yemek yemeden zor durumdakileri doyurmak için helikopterle dağ köylerine ulaşan, enkaz altındakileri kurtarıp, yağmacılarla mücadele eden Mehmetçik'in görüntüleri 85 milyonu duygulandırdı.

Türkiye'yi yasa boğan Kahramanmaraş depreminde Mehmetçik sahadaki aktif görevine devam ediyor. Depremden etkilenen bölgelerden biri olan Adıyaman'dan duygulandıran görüntüler yansıdı.

'BEKLENİLEN' YİNE YETİŞTİ

"Türk beklenilendir" sözünü bir kez daha hakkıyla teslim eden Mehmetçik, Adıyaman'daki bir dağ köyüne helikopterle ulaştı. Depremzedelere yardım ulaştıran Mehmetçik, gözyaşları ve dualarla karşılandı.

Gölbaşı ilçesinin bir dağ köyüne, köy halkına yardıma giden Mehmetçik, vatandaşların sevgi seliyle karşılaştı.

Askeri helikopterin içerisinden yansıyan görüntülerde, askerin adeta eline sarılıp öpen ve el sallayan iki vatandaşın görüntüsü herkesi duygulandırdı.

25 BİN MEHMETÇİK GÖREVDE

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin 25 bin 67 personeli ile fiilen deprem bölgesinde görev yaptığını belirtirken, depremin ardından 78 personele henüz ulaşamadıklarını açıkladı.

Mehmetçik, deprem bölgesinde gece saatlerinde genel güvenlik ve asayişin sağlanması için çalışıyor. Sokaklarda önlem alan askerler, boşaltılmış az hasarlı ya da hasar görmemiş binalardan hırsızlık yapılmaması için de önlem alıyor.

Yıkımların gerçekleştiği bölgede görevlendirilen 39 tabur asker, gerekli güvenlik önlemlerini alıyor.

Gündüz saatlerinde deprem bölgesinde yürütülen çalışmaların emniyetli ve koordineli şekilde gerçekleştirilmesine destek olan Türk askeri, depremin en çok hasar verdiği illerin başında gelen Hatay'ın İskenderun ilçesinde de halka güven veriyor.

Mehmetçik, AFAD ve Türk Kızılay başta olmak üzere birçok sivil toplum kuruluşunun çalışmalarına da destek sunuyor.

Sahadaki çalışmaların emniyetli ve koordineli yürütülmesine destek veren Mehmetçik, arama kurtarma ve yardım faaliyetlerine de 24 saat devam ediyor.

ÇADIRLARI KURUP DIŞARDA UYUDULAR

7 gündür hayat kurtarmaya çalışan Mehmetçik, deprem bölgesinde dinlenme zamanlarında bile fedakarlık yaparak çadırlar depremzedeler kullansın diye kendileri uyku tulumlarında açık havada uyuyor.

Daha fazla can kurtarmak için 7/24 durmadan çalışan Mehmetçik'in istirahat zamanlarında da çadırlar depremzedelere kalsın diye açık havada dinlendikleri ortaya çıktı.

Sosyal medyaya yansıya görüntülerde AFAD çadırlarının yanında arama kurtarma çalışmalarına ara veren askerlerimizin uyku tulumları içinde dinlendikleri görüldü.

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