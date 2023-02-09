Mehmetçik deprem bölgesinde var gücüyle aralıksız çalışıyor

Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve 10 ilimizi etkileyen depremin yaralarını sarmak için kahraman Türk ordusu sahada aktif görev alıyor. 18 bin 906 TSK personeli, 8 doğal afetler arama kurtarma tabur komutanlığı timi, istihkam savaş taburundan 8 tim bölgede görev yapmakta. Yine TSK tarafından 101 adet hava aracı ile 432 sorti gerçekleştirildi, 41 helikopter göreve hazır hale getirildi, TCG İskenderun, TCG Bayraktar, TCG Sancaktar gemilerinin intikali gerçekleştirilirken, TCG Osmangazi gemisi intikale hazır hale getirildi. Ayrıca bir sahra hastanesi, 34 adet ERAY mutfağının kurulumu da gerçekleştirildi.