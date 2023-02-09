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Haberler Galeri Mehmetçik deprem bölgesinde var gücüyle aralıksız çalışıyor

Mehmetçik deprem bölgesinde var gücüyle aralıksız çalışıyor

Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve 10 ilimizi etkileyen depremin yaralarını sarmak için kahraman Türk ordusu sahada aktif görev alıyor. 18 bin 906 TSK personeli, 8 doğal afetler arama kurtarma tabur komutanlığı timi, istihkam savaş taburundan 8 tim bölgede görev yapmakta. Yine TSK tarafından 101 adet hava aracı ile 432 sorti gerçekleştirildi, 41 helikopter göreve hazır hale getirildi, TCG İskenderun, TCG Bayraktar, TCG Sancaktar gemilerinin intikali gerçekleştirilirken, TCG Osmangazi gemisi intikale hazır hale getirildi. Ayrıca bir sahra hastanesi, 34 adet ERAY mutfağının kurulumu da gerçekleştirildi.

Sabah
Giriş Tarihi: 09.02.2023 22:26 Güncelleme Tarihi: 09.02.2023 22:33
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Mehmetçik deprem bölgesinde var gücüyle aralıksız çalışıyor

Mehmetçik, depremden etkilenen afetzede vatandaşlarımıza yardım etmek için sahada ilk günden itibaren canla başla çalışıyor.

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Mehmetçik deprem bölgesinde var gücüyle aralıksız çalışıyor

Uzman askeri personeller sahada arama kurtarma faaliyeti yaparken, askeri teknik ekipmanlar da depremzede vatandaşlarımızın yarlarını sarmak için bölgeye sevk edildi.

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Mehmetçik deprem bölgesinde var gücüyle aralıksız çalışıyor

ARAMA KURTARMA FAALİYETLERİNDE YER ALINIYOR

Türkiye'yi yasa boğan depremin ilk anından itibaren Mehmetçik emir komuta zinciri içerisinde sahaya indi.

Gecen gündüz durmaksızın çalışan Türk ordusu, Malatya başta olmak üzere deprem bölgelerimizde arama kurtarma faaliyetlerine katıldı.

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Mehmetçik deprem bölgesinde var gücüyle aralıksız çalışıyor

18 bin 906 adet TSK personeli halihazırda sahada görev yapmakta.

8 doğal afetler arama kurtarma tabur komutanlığı timinin deprem bölgelerine sevki gerçekleştirildi.

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Mehmetçik deprem bölgesinde var gücüyle aralıksız çalışıyor

İstihkam savaş taburundan 8 tim bölgeye ulaştırılırken, 4 timin intikalinin sağlanması için hazırlıklar sürdürülmektedir.