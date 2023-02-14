14 Şubat 2023, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Yaşam Haberleri Asrın felaketinde fay hattının geçtiği yerler savaş yerini andırıyor

Asrın felaketinde fay hattının geçtiği yerler savaş yerini andırıyor

YAŞAM
Giriş Tarihi: 14.02.2023
ABONE OL
Asrın felaketinde fay hattının geçtiği yerler savaş yerini andırıyor

Kahramanmaraş depremlerinden etkilenen 10 ilden biri olan Gaziantep’te fay hattı geçtiği yerleri savaş alanına çevirdi. Fay hattın geçtiği güzergahtaki görüntüler, dehşetin boyunu gözler önüne serdi.

Kahramanmaraş Pazarcık merkezli 7.7, Elbistan merkezli 7.6 şiddetindeki depremlerde Gaziantep'in İslahiye ilçesinden geçen fay hattı, geçtiği 12 kilometrelik güzergah boyunca çevresini savaş alanına çevirdi.

Fevzipaşa Mahallesi'nden başlayan ve şimdilik tespit edilen 12 kilometrelik fay hattı, İslahiye Devlet Hastanesi bahçesinden arazilere ulaşan çatlağa neden oldu.

Hastane bahçesindeki tonlarca ağırlıktaki beton zemin bloklarını halı gibi etrafa savuran fay hattı, hastanenin yanındaki arazide ise 2 metrelik çökmeye neden oldu. Fay hattının geçtiği güzergahtaki istinat duvarları yerle bir olurken, ağaçlar ise kökünden sökülerek devrildi.

Adıyaman’da depremin şiddeti dehşet içinde bıraktı ADIYAMAN'DA DEPREMİN ŞİDDETİ DEHŞET İÇİNDE BIRAKTI
Deprem öncesi ve sonrası Hatay! DEPREM ÖNCESİ VE SONRASI HATAY!
Yıkım havadan görüntülendi! YIKIM HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ!

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA