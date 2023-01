Eskişehir’de eski eşi avukat Merve’yi silahla yaralamıştı! O saldırganın cezası belli oldu

Eskişehir'in Tepebaşı ilçesinde, tartıştığı eski eşi avukat Merve Gül Durmaz ile araya giren Furkan S.'yi tabancayla yaraladığı suçlamasıyla tutuklanan ve dosyası Asliye Ceza Mahkemesi'nin görevsizlik kararıyla Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderilen Mete Arslanoğlu, bir kez daha hakim karşısına çıktı. Eskişehir 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki karar duruşmasına tutuklu sanık Mete Arslanoğlu, Merve Gül Durmaz ve Furkan S. ile taraf avukatları katıldı. Durmaz, can güvenliğinin olmadığını savunarak, "Yaşadığım olay nedeniyle sağlık sorunlarım ortaya çıktı. Mental ve psikolojik olarak çok yıprandım. Kızım da bu olaydan dolayı çok etkilenmiştir. Olay nedeniyle hem ben hem kızım terapi görmeye başladık. Bu olaydan önce sanık hakkında defalarca şikayetçi olmama rağmen caydırıcı ceza verilmemiştir. Sanık daha da hiddetlenerek, eylemlerine devam etmiştir. Sanığın hak ettiği cezayı en üst seviyeden verilmesini talep ediyorum. Benim ve ailemin can güvenliği yoktur. Bu yüzden sanığın tutukluluk halinin devamına karar verilmesini talep ediyorum" diye konuştu.