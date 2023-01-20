Eskişehir’de eski eşi avukat Merve’yi silahla yaralamıştı! O saldırganın cezası belli oldu

MAHKEME ÇIKIŞI AĞLADI



Karar sonrası adliye önünde konuşan ve gözyaşlarına hakim olamayan Merve Gül Durmaz, "Birçok kadın gibi ben de 2,5 yıldır bir mücadele içerisindeyim. Avukat olmama ve hukukla ilgilenmeme rağmen bir mücadele içerisindeydim. Failin uzun süredir beni taciz etmesi, ısrarlı bir şekilde takip etmesi, defalarca beni öldürmekle tehdit etmesi, bana ve aileme zarar vermekle tehdit etmesi ile ilgili olarak zaten defalarca şikayetçi olmuştum. Ancak şahsa hiçbir şekilde caydırıcı bir ceza verilmedi. Bunun neticesinde de eylemleri artarak devam etti. Son olarak da öldürmeye teşebbüs etti. Bugünlerde Eskişehir'de kadına yönelik pek çok şiddet ve ölüm haberlerini duyuyoruz. Bugün gerçekten de şanslı olanlardanım çünkü kendi duruşmama katılabildim. Bugün emsal nitelikte bir karar verildi. Bu kararın bütün kadına şiddet faillerine, sanıklarına emsal nitelikte olmasını temenni ediyorum. Bugünkü karar için gerçekten çok mutluyum. Binlerce kez şükürler olsun. Artık rahat bir nefes alacağımı düşünüyorum" dedi.



Merve Gül Durmaz'a duruşmada Eskişehir'in kadın dernek ve platformları da destek verdi.

OLAYIN GEÇMİŞİ



Hoşnudiye Mahallesi'nde, geçen yıl 7 Haziran'da Mete Arslanoğlu, alışveriş merkezinin açık otoparkında, 2,5 yıl önce boşandığı avukat Merve Gül Durmaz ile karşılaştı. İkili arasında tartışma çıktı. Bu sırada yanlarından geçen Furkan S., Durmaz ile Arslanoğlu'nu yatıştırmaya çalıştı. Arslanoğlu, aracından aldığı tabanca ile önce araya girmeye çalışan Furkan S.'yi ardından Durmaz'ı bacağından vurdu. Olay yerinde gözaltına alınan Mete Arslanoğlu, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı. Mete Arslanoğlu hakkında Eskişehir 9'uncu Asliye Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı. İkinci duruşmada mahkeme heyeti, görevsizlik kararı vererek dosyayı ağır ceza mahkemesine sevk etti.