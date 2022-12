Superman pelerinini bile alamadan kovuldu! Henry Cavill kimdir, Superman film serisinden neden kovuldu?

Superman hayranlarını üzecek haber geldi. Superman filmindeki rolü ve muhteşem performansıyla herkesi büyüleyen yakışıklı oyuncu Henry Cavill, 5 yıl sonra rolüne dönüşünü iki ay önce duyurmuştu. Ancak hayranlarının merakla beklediği oyuncu hayal kırıklığına uğrattı. İngiliz aktör Cavill, Superman rolüyle tekrar beyazperdeye dönmeyeceğini açıkladı. Peki, Henry Cavill kimdir, Superman film serisinden neden kovuldu? İşte, detaylar...

Cavill, 2013 yılında Man of Steel, 2016'da Batman v. Superman: Dawn of Justice ve 2017'de Justice League'de Superman'e hayat verdi. Ünlü aktör, bu rolünü yeniden oynayabilmek için The Witcher dizisinden de ayrılmıştı. İki ay önce Superman olarak geri döneceğini açıklayan Cavill, son paylaşımıyla sevenlerini üzdü.