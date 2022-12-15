Superman pelerinini bile alamadan kovuldu! Henry Cavill kimdir, Superman film serisinden neden kovuldu?
İngiliz aktör Henry Cavill, hayranlarını üzecek haberi duyurdu. En son 5 yıl önce 'Süperman' rolünü canlandıran Cavill, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla projeden çıkarıldığını söyledi. Şimdi ise yıIlardır canlandırdığı Superman rolüyle herkesi kendisine hayran bırakan Henry Cavill'in kim olduğu merak ediliyor. İşte, Cav,ll hakkında merak edilenler...
Superman hayranlarını üzecek haber geldi. Superman filmindeki rolü ve muhteşem performansıyla herkesi büyüleyen yakışıklı oyuncu Henry Cavill, 5 yıl sonra rolüne dönüşünü iki ay önce duyurmuştu. Ancak hayranlarının merakla beklediği oyuncu hayal kırıklığına uğrattı. İngiliz aktör Cavill, Superman rolüyle tekrar beyazperdeye dönmeyeceğini açıkladı. Peki, Henry Cavill kimdir, Superman film serisinden neden kovuldu? İşte, detaylar...
Cavill, 2013 yılında Man of Steel, 2016'da Batman v. Superman: Dawn of Justice ve 2017'de Justice League'de Superman'e hayat verdi. Ünlü aktör, bu rolünü yeniden oynayabilmek için The Witcher dizisinden de ayrılmıştı. İki ay önce Superman olarak geri döneceğini açıklayan Cavill, son paylaşımıyla sevenlerini üzdü.
"OYNAMAYACAK"
Ardından DC Films'in yeni başkanı James Gunn'dan da konuyla ilgili olarak açıklama geldi. Gun, Twitter üzerinden yaptığı açıklamada "Peter ve benim hazır bir DC listemiz var, bu konuda daha fazla heyecanlı olamayız; Yeni yılın başında ilk projelerimizle ilgili bazı heyecan verici bilgileri paylaşabileceğiz. Listedeki projeler arasında Superman de var. İlk aşamalarda, hikayemiz Superman'in hayatının daha önceki bir bölümüne odaklanacak, bu nedenle karakteri Henry Cavill oynamayacak" ifadelerine yer verdi.
ÜZÜCÜ HABERİ KENDİSİ AÇIKLADI
Henry Cavill'in kaderi 'Süpermen'in yayın haklarına sahip DC Films ve Warner Bros.'un, filmlerin başına James Gunn ve Peter Safran'ı sorumlu olarak atamasıyla belli oldu.
"ÜZÜCÜ BİR HABER MİLLET, GERİ DÖNMEYECEĞİM"
2013'te 'Man of Steel', 2016'da 'Batman v. Superman: Dawn of Justice' ve 2017'de 'Justice League'de 'Superman'i canlandıran ünlü oyuncu, sosyal medya hesabından 23 milyona yakın takipçisine üzücü haberi verdi.
Heny Cavill, "Az önce James Gunn ve Peter Safran ile bir toplantı yaptım ve bu üzücü bir haber millet. 'Süpermen' olarak geri dönmeyeceğim" şeklinde konuştu.
Henry Cavill'in bu açıklamasından sonra Gunn ve Safran'ın 'DC Genişletilmiş Evren' ve sonrası için planlarını bu hafta Warner Bros. Discovery CEO'su David Zaslav'a sunmaları gerektiği bildirildi.
HENRY CAVILL KİMDİR?
Henry Cavill, 5 Mayıs 1983 tarihinde dünyaya geldi. Tam adı Henry William Dalgliesh Cavill olan aktör, beş çocuklu bir ailede büyüdü.
Henry Cavill, ilk olarak 2002 yapımı Monte Kristo Kontu'nda Albert Mondego rolü ile izleyici karşısına çıktı. 2001'de Dennis Berry'nin Laguna'sında baş rolde oynadıktan sonra 2002 de BBC'nin The Inspector Lynley Mysteries dizisinde konuk oyuncu olarak yer aldı.
Çeşitli yapımlarda rol alan 39 yaşındaki ünlü aktör, 2013'te gösterime giren Christopher Nolan'ın yapımcılığını üstlendiği Çelik Adam'da oynadı. Ardından Kod Adı: U.N.C.L.E filminde başrol olarak izleyici karşısına çıktı. 2018 yılında da Görevimiz Tehlike 6'da kötü karakter olarak yer aldı.
Cavill, 2019 Aralık ayında ekranlara gelen The Witcher dizisinde Rivyalı Geralt karakterine hayat verdi ve dizideki başarısıyla çok büyük bir hayran kitlesine ulaştı. Ayrıca Enola Holmes filminde de Sherlock Holmes karakterini canlandırdı.
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- Superman pelerinini bile alamadan kovuldu! Henry Cavill kimdir, Superman film serisinden neden kovuldu?
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