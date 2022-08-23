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İstanbul'da onlarca leylek ölü halde bulundu! Göç esnasında korkutan olay

YAŞAM
Giriş Tarihi: 23.08.2022
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İstanbul’da onlarca leylek ölü halde bulundu! Göç esnasında korkutan olay

İstanbul'un Silivri ilçesinde onlarca leylek ölü halde bulundu. Mahalle sakinleri olaya ilişkin üzüntülerini dile getirirken, leyleklerin günlerdir yol kenarında ölü halde olduklarını ifade ettiler. İşte leyleklerin ölmesinin nedeni...

İstanbul'un Silivri de onlarca leylek öldü. İddiaya göre leylekler, göç yolu sırasında yüksek gerilim hatlarına çarparak hayatını kaybetti.

YÜKSEK GERİLİM HATTINA GİRDİLER

Mahalle sakinlerinden Vedat Hatipoğlu, "Yüksek gerilimler var pervanelerin bağlantıları var, tedbir alınması lazım. Elektrik direklerine konuyorlar, artı ve eksi elektrikten dolayı ölüyorlar" dedi.

Radife Darılmaz da, "Köyün içine girince ölü leylekleri görüyoruz. Üzülüyoruz, onların da canı var" şeklinde konuştu.

ELEKTRİK AKIMINA KAPILIP ÖLDÜ

Sonbaharın yaklaşmasıyla leylekler göç etmeye başladı. Silivri'nin Küçük Sinekli Mahallesi'nde onlarca leylek günlerdir yol kenarında ölü halde duruyor. İddiaya göre, leylekler elektrik akımına kapılarak öldü. Duruma tepki gösteren Küçük Sinekli Mahallesi sakinleri leyleklerin her sene bu şekilde öldüğünü belirtti.

"ÜZÜLÜYORUZ ONLARIN DA CANI VAR"

Silivri Sinekli Mahallesi sakinlerinden Radife Darılmaz, "Göç zamanı olduğu için ölüyorlar. Toplu uçuş olunca tellere konuyorlar. Köyün içine girince ölü leylekleri görüyoruz. Üzülüyoruz, onların da canı var" şeklinde konuştu.

"HER SENE OLUYOR"

Vedat Hatipoğlu da her yıl aynı görüntülerle karşılaştığını belirterek, "Her sene oluyor. Elektrik tellerine takılıyorlar. Yüksek gerilimler var pervanelerin bağlantıları var, tedbir alınması lazım. Bizim belediyeleri müracaatımız pek etkili olmuyor. 15 Mart'ta geliyorlar, ağustos ayından sonra göçmeye başlıyorlar. Elektrik direklerine konuyorlar, artı ve eksi elektrikten dolayı ölüyorlar. Elimizden bir şey gelmiyor" diye konuştu.

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