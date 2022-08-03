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Alanya'da elektrik çarpınca denize düşen adam yaşamını yitirdi

YAŞAM DHA
Giriş Tarihi: 03.08.2022 Güncelleme Tarihi: 03.08.2022
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Alanya’da elektrik çarpınca denize düşen adam yaşamını yitirdi

Antalya Alanya’da bir teknenin bakımını yaptığı esnada elektrik akımına kapılan kişi denize düştü. Hastaneye kaldırılan 54 yaşındaki adam yaşamını yitirdi.

Olay, Antalya'nın Alanya ilçesi İskele bölgesinde yaşandı. Edinilen bilgilere göre, 54 yaşındaki Ahmet Diremsiz bir teknenin bakımını yaptığı esnada elektrik akımına kapıldı.

DENİZE DÜŞTÜ

Elektrik çarpmasıyla dengesini kaybeden Diremsiz denize düştü. Tekne sahibinin yardım çağrısıyla çevredeki vatandaşlar tarafından Diremsiz sudan çıkarılırken, 112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar sonrası bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

Sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırılan Diremsiz, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

"BAYGINDI, ÇOK ZOR NEFES ALIP VERİYORDU"

Boğulma tehlikesi yaşayan Diremsiz'i kurtaran vatandaşlardan Ali Beslenmeli, "Bir ses geldi, önce anlam veremedik. Daha sonra bir adamın 'Help me, help me' diyerek yardım istemesi üzerine koştuk geldik. Bir baktık, teknenin arkasında kolundan yakalamış. Yardımcı olduk, çekip çıkardık. Ambulansa aldılar. Anlamadık, elektrik mi çarpmış, çözemedik. Durumu baygındı, çok zor nefes alıp veriyordu. Nabzı çok zayıftı" dedi.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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