Alanya’da elektrik çarpınca denize düşen adam yaşamını yitirdi

"BAYGINDI, ÇOK ZOR NEFES ALIP VERİYORDU"

Boğulma tehlikesi yaşayan Diremsiz'i kurtaran vatandaşlardan Ali Beslenmeli, "Bir ses geldi, önce anlam veremedik. Daha sonra bir adamın 'Help me, help me' diyerek yardım istemesi üzerine koştuk geldik. Bir baktık, teknenin arkasında kolundan yakalamış. Yardımcı olduk, çekip çıkardık. Ambulansa aldılar. Anlamadık, elektrik mi çarpmış, çözemedik. Durumu baygındı, çok zor nefes alıp veriyordu. Nabzı çok zayıftı" dedi.