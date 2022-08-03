Alanya'da elektrik çarpınca denize düşen adam yaşamını yitirdi
Antalya Alanya’da bir teknenin bakımını yaptığı esnada elektrik akımına kapılan kişi denize düştü. Hastaneye kaldırılan 54 yaşındaki adam yaşamını yitirdi.
DENİZE DÜŞTÜ
Elektrik çarpmasıyla dengesini kaybeden Diremsiz denize düştü. Tekne sahibinin yardım çağrısıyla çevredeki vatandaşlar tarafından Diremsiz sudan çıkarılırken, 112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar sonrası bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI
Sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırılan Diremsiz, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.
"BAYGINDI, ÇOK ZOR NEFES ALIP VERİYORDU"
Boğulma tehlikesi yaşayan Diremsiz'i kurtaran vatandaşlardan Ali Beslenmeli, "Bir ses geldi, önce anlam veremedik. Daha sonra bir adamın 'Help me, help me' diyerek yardım istemesi üzerine koştuk geldik. Bir baktık, teknenin arkasında kolundan yakalamış. Yardımcı olduk, çekip çıkardık. Ambulansa aldılar. Anlamadık, elektrik mi çarpmış, çözemedik. Durumu baygındı, çok zor nefes alıp veriyordu. Nabzı çok zayıftı" dedi.
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