Maltepe’de boşanmak istemeyen koca sokağı birbirine kattı!

"18 YILDIR ŞİDDET GÖRÜYORUM BOŞANAMADIM"



Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'na şikayet dilekçesiyle başvuran S.H., evinin kapısına da nacak ve levyelerle saldırıp, içeri girmeye çalıştıklarını ifade etti.



Başından geçenleri anlatan S.H., "Oğlum babasına 'Annem taşınıyor' diye haber vermiş. Eşim çıldırmış halde evin önüne geldi. Erkek kardeşimin aracı dışarıdaydı, levyeler ve sopalarla erkek kardeşimin aracını kullanılmaz hale getirdiler. Ben bu adamdan 18 yıldır şiddet görüyorum, bir türlü boşanamadım. Kurtulmak istiyorum. Çocuklarıma da kızıma da şiddet uyguladı. Kızımın psikolojisini bozdu" ifadelerini kullandı.

"CAN GÜVENLİĞİM YOK"



Eşinin akrabalarıyla birlikte evinin kapısını kırdığını ifade eden S.H., "Belki de şu an benim ölüm haberimi yapıyor olacaktınız. Ben yaşamak istiyorum, bu canilerden kurtulmak istiyorum. Devletimizden yardım istiyorum, ne olur bana bir yardım eli uzatın. Durduramıyorum ben bunları. Her seferinde evimi basıyorlar, can güvenliğim yok benim şu an" dedi.