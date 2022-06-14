Maltepe’de boşanmak istemeyen koca sokağı birbirine kattı!
İstanbul Maltepe’de 18 senelik eşine boşanma davası açan iki çocuk sahibi 38 yaşındaki S.H., oturduğu yerden taşınmak isteyince 42 yaşındaki eşi Serdar H. ile akrabaları sokağı birbirine kattı. Kayınbiraderinin aracını levye ve sopalarla kullanılmaz duruma getiren Serdar H., karakolda ifade verdikten sonra serbest bırakıldı. Zanlılar ile ilgili suç duyurusunda bulunan S.H., "Belki de şu an benim ölüm haberimi yapıyor olacaktınız. Yaşamak istiyorum, bu canilerden kurtulmak istiyorum. Devletimizden yardım istiyorum, ne olur bana yardım eli uzatın. Durduramıyorum ben bunları. Her seferinde evimi basıyorlar, can güvenliğim yok" şeklinde konuştu.
Olay İstanbul'un Maltepe ilçesine bağlı Fındıklı Mahallesi'nde geçen günlerde yaşandı. İddiaya göre eşi Serdar H.'den (42) şiddet gören iki çocuk annesi S.H. (38) boşanma davası açarak 18 senelik evliliğini noktalamaya karar verdi.
S.H. taşınmaya karar verince, eşi Serdar H., 3 akrabasıyla beraber evin olduğu binanın önüne geldi.
ARACA LEVYELERLE SALDIRDILAR
Serdar H., ve akrabaları ellerindeki levyelerle S.H.'nin kardeşinin otomobilini kullanılamaz hale getirdi. S.H.'ye ve kardeşini tehdit eden saldırganlar, mahalle sakinleri tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Gözaltına alınan şüphelilerin daha sonra serbest bırakıldığı öğrenildi.
"18 YILDIR ŞİDDET GÖRÜYORUM BOŞANAMADIM"
Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'na şikayet dilekçesiyle başvuran S.H., evinin kapısına da nacak ve levyelerle saldırıp, içeri girmeye çalıştıklarını ifade etti.
Başından geçenleri anlatan S.H., "Oğlum babasına 'Annem taşınıyor' diye haber vermiş. Eşim çıldırmış halde evin önüne geldi. Erkek kardeşimin aracı dışarıdaydı, levyeler ve sopalarla erkek kardeşimin aracını kullanılmaz hale getirdiler. Ben bu adamdan 18 yıldır şiddet görüyorum, bir türlü boşanamadım. Kurtulmak istiyorum. Çocuklarıma da kızıma da şiddet uyguladı. Kızımın psikolojisini bozdu" ifadelerini kullandı.
"CAN GÜVENLİĞİM YOK"
Eşinin akrabalarıyla birlikte evinin kapısını kırdığını ifade eden S.H., "Belki de şu an benim ölüm haberimi yapıyor olacaktınız. Ben yaşamak istiyorum, bu canilerden kurtulmak istiyorum. Devletimizden yardım istiyorum, ne olur bana bir yardım eli uzatın. Durduramıyorum ben bunları. Her seferinde evimi basıyorlar, can güvenliğim yok benim şu an" dedi.
"UZAKLAŞTIRMA KARARI BİTİNCE SALDIRIYA GEÇİYOR"
Eşi Serdar H.'nin müşterek çocuklarının eline levye vererek suç işlemeye azmettirdiğini öne süren S.H., şöyle devam etti:
"Polis ifade aldıktan sonra bırakılıyorlar. Sonra evimin önünde bıraktıkları ayakkabılarını topluyorlar. Bu nasıl bir adalet, böyle insanlar nasıl dışarıda dolaşıyor? Bir kadın cinayeti daha mı işlenmeli? Yardım istiyorum, benim gidecek hiçbir yerim yok. Ailemin yanına gitsem onlara da zarar vermekle tehdit ediyorlar. Eşimin 4 aylık uzaklaştırması vardı, bittiği günün ertesi gününde eşim saldırıya geçti tekrar. 4 kez uzaklaştırma kararı aldırdım, bittikten bir gün sonra saldırıya geçiyor."
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