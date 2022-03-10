Kars’ta çocuğu kurtarmak için kendini aracın önüne atan polis yaralandı





"ŞÜKÜRLER OLSUN HEM ÇOCUĞUMUZUN HEM DE PERSONELİMİZİN DURUMU İYİ"

Kazayı öğrenen İl Emniyet Müdürü Yavuz Sağdıç, Harakani Devlet Hastanesi'ne geldi. Sağdıç, Trafik Denetleme ve Tescil Şube Müdürü Murat Gezer'den bilgi aldıktan sonra kazada yaralanan polis memuru Aydın ve Özdemir ailesini ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerini iletti. Sağdıç gazetecilere yaptığı açıklamada, "Geçmiş olsun polis arkadaşımız, yaralı çocuğumuz durumları iyi şükürler olsun. Bir trafik kazasına müdahale ederken trafik polisimiz kahramanca bir müdahale yapıyor. Kontrolden çıkan bir aracı durdurmak için başka kazalar olmasın diye vatandaşları yolun kenarına çekmek isterken araç personelimize çarpıyor. Maalesef görev yaparken böyle kazalar olabiliyor. Allah'a şükürler olsun hem çocuğumuzun hem de personelimizin durumu iyi. Ben bütün teşkilatımıza geçmiş olsun diliyorum" dedi.