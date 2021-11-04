Komşusuna yardım etmek için oğlunu balkondan sallandırdı! Akılalmaz tezahürat

3. kattan bir alt kattaki evin balkona atlayan çocuğa şans eseri hiçbir şey olmazken olayı izleyenler çocuğa "Atla atla" diye tempo tuttu. Yaşanan o korku dolu anlar ise çevredeki bir vatandaşın cep telefonu kamerasına anbean yansıdı.

"İNSAN KENDİ ÇOCUĞUNU BÖYLE RİSKE ATMAMALI"



Olayın yaşandığı mahallede market işletmecisi olan Recep Kazanç, "Bizim bu oturduğumuz sokakta bir ailenin anahtarı evde kaldı. Üst komşusundan anahtarı almaları için yardım istediler. Üst komşusu ise kendi çocuğuna çarşaf bağlayarak, yukarıdan alt komşusunun balkonuna sarkıttı.