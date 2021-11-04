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Komşusuna yardım etmek için oğlunu balkondan sallandırdı! Akılalmaz tezahürat

YAŞAM
Giriş Tarihi: 04.11.2021 Güncelleme Tarihi: 04.11.2021
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Komşusuna yardım etmek için oğlunu balkondan sallandırdı! Akılalmaz tezahürat

Esenyurt'ta anahtarını evde unutan komşusuna yardım etmek isteyen bir kişi, oğlunun beline çarşaf bağlayarak 3. kattan aşağı sarkıttı. Olayı gören mahalle sakinleri ise küçük çocuğa "atla atla" diye tempo tuttu. Akılalmaz yöntem bir vatandaşın kamerasına böyle yansıdı.

Olay, geçtiğimiz salı günü akşam saatlerinde İstiklal Mahallesi'nde yaşandı. Anahtarlarını 2. kattaki evlerinde unutan aile, üst kattaki komşularından yardım istedi. Sorumsuz komşu ise çareyi oğlunun beline çarşaf bağlayıp aşağıya sarkıtmakta buldu.

3. kattan bir alt kattaki evin balkona atlayan çocuğa şans eseri hiçbir şey olmazken olayı izleyenler çocuğa "Atla atla" diye tempo tuttu. Yaşanan o korku dolu anlar ise çevredeki bir vatandaşın cep telefonu kamerasına anbean yansıdı.

"İNSAN KENDİ ÇOCUĞUNU BÖYLE RİSKE ATMAMALI"

Olayın yaşandığı mahallede market işletmecisi olan Recep Kazanç, "Bizim bu oturduğumuz sokakta bir ailenin anahtarı evde kaldı. Üst komşusundan anahtarı almaları için yardım istediler. Üst komşusu ise kendi çocuğuna çarşaf bağlayarak, yukarıdan alt komşusunun balkonuna sarkıttı.

Böylece küçük çocuk anahtarı içeriden açarak dışarıda kalan ailenin içeri girmesine sağladı. Yani son derece riskli bir şey yaptıkları. Daha iyi çözümler bulunması gerekirdi. Çilingir çağırmak veya itfaiye çağırmak gibi şeyler varken, insanın kendi çocuğunu bu şekilde riske atması son derece saçmalık" dedi.

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