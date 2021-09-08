Sulama kanalına düşen 9 yaşındaki Taha’nın cesedi bulundu

2 ÇOCUĞUN CANSIZ BEDENİ BULUNDU

Sulama kanalına düşerek akıntıya kapılan Enes Kurt (8) ve Taha Demirler (9) için arama çalışması dün başlatılmış, bir süre sonra Kurt'un cesedine ulaşılmıştı. Bugün de Taha Demirler'in cesedine ulaşılarak, arama faaliyetleri son buldu.