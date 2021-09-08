08 Eylül 2021, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Yaşam Haberleri Sulama kanalına düşen 9 yaşındaki Taha’nın cesedi bulundu

Sulama kanalına düşen 9 yaşındaki Taha’nın cesedi bulundu

YAŞAM İHA
Giriş Tarihi: 08.09.2021
ABONE OL
Sulama kanalına düşen 9 yaşındaki Taha’nın cesedi bulundu

Şanlıurfa Haliliye’de sulama kanalına düşerek kaybolan 9 yaşındaki Taha Demirler’in olay yerinden 15 kilometre uzaklıkta cansız bedeni bulundu.

Edinilen bilgiye göre olay, Haliliye ilçesine bağlı kırsal İkiağız Mahallesi'nde gerçekleşti.

15 KM UZAKLIKTA BULUNDU

Geçen gün koyun otlattıkları esnada arkadaşıyla sulama kanalına düşen 9 yaşındaki Taha Demirler'in cansız bedeni, olay yerinden hemen hemen 15 kilometre uzakta vatandaşlar tarafından su yüzeyinde görüldü.

Bölgeye gelen dalgıç polis ekibi, Demirler'in cesedini sudan çıkardı. Yapılan ilk incelemenin ardından Demirler'in cenazesi, Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

2 ÇOCUĞUN CANSIZ BEDENİ BULUNDU

Sulama kanalına düşerek akıntıya kapılan Enes Kurt (8) ve Taha Demirler (9) için arama çalışması dün başlatılmış, bir süre sonra Kurt'un cesedine ulaşılmıştı. Bugün de Taha Demirler'in cesedine ulaşılarak, arama faaliyetleri son buldu.


Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA