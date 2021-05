Rüyada at görmek rüya tabiri! Rüyada at görmenin anlamı ne?

'At murattır' sözü bir mıh gibi aklımıza çakılı hepimizin. Peki, kültürümüzde olumlu payeler verilen atı rüyamızda görmek ne anlama gelir? Alimler, birçok hayvan, mevhum, mekanı rüyada görmenin tabirini yaptığı gibi pek tabii at görmenin de rüya tabirlerini yaptılar. Rüya tabirlerine göre de at görmek 'murada erme'ye yoruluyor.

Sözün özü rüyada at gördüyseniz darlıklar bolluklara, zorluklar kolaylıklara, fakirlik zenginliğe dönüşebilir. Rüyada gördüğümüz atın rengine göre de anlamları değişebiliyor. Rüyada beyaz, siyah, kahverengi, kızıl at görmek ne anlama geliyor? İşte rüyada at görmenin tüm tabirleri...