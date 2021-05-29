Sosyal medyada kadınlara ve reşit olmayan kızlara cinsel şiddet uyguladığı iddia edilen Sercan Keskinkılıç gözaltında! Ebrar Betül Mutlu şikayetçi olmuştu
Kadınlara ve reşit olmayan kız çocuklarına tehdit ve zorlayarak cinsel şiddet uyguladığı iddia edilen Sercan Keskinkılıç Adana’da gözaltına alındı. Ebrar Betül Mutlu, 27 Mayıs 2021 tarihinde Adana Çukurova Fatih Polis Merkezi’ne giderek Sercan Keskinkılıç hakkında cinsel saldırı suçunu işlediği iddiasıyla şikayetçi olmuş ve sosyal medyadan bir açıklama yapmıştı.
Sosyal medyada kadınlara ve reşit olmayan kız çocuklarına tehdit ve zorlayarak cinsel şiddet uyguladığı iddia edilen Sercan Keskinkılıç'ın Adana'da gözaltına alındığı bildirildi.
Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Başkanlığı Bilişim Suçları İstihbaratı Şube Müdürlüğü'nün; sosyal paylaşım sitesinde "cinsel saldırı" paylaşımında bulunduğu iddia edilen Sercan Keskinkılıç hakkında çalışmada bulunduğu öğrenildi.
KESKİNKILIÇ, TKP/KIVILCIM TERÖR ÖRGÜTÜ AÇIK YAPILANMASI'NDA…
Sercan Keskinkılıç'ın, 27 Nisan 2014 tarihinde TKP/Kıvılcım terör örgütünün açık alan yapılanması TÖP/D, ÖGD, Kadın Emeği Kolektifi ve Liseli Kıvılcım içerisinde faaliyet gösteren şahısların katılımı ile Adana ilinde düzenlenen piknik etkinliğine katılan şahıslar arasında yer aldığı öğrenildi.
MUTLU, SERKAN KESKİNKILIÇ HAKKINDA ŞİKAYETÇİ OLDU
Ebrar Betül Mutlu, 27 Mayıs 2021 tarihinde Adana Çukurova Fatih Polis Merkezi'ne giderek Sercan Keskinkılıç hakkında cinsel sadırı suçunu işlediği iddiasıyla şikayetçi oldu. Sercan Keskinkılıç'ın, Adana'a adresinde ikamet kaydının olduğu, "cinsel saldırı" suçundan hakkında işlem yapıldığı ve firari olduğu tespit edildi. Sercan Keskinkılıç'ın Adana'da gözaltına alındığı öğrenildi.
GÜLBEN ERGEN'DEN DESTEK
Sosyal medyada kadınlara ve reşit olmayan kız çocuklarına tehdit ve zorlayarak cinsel şiddet uyguladığı iddia edilen Sercan Keskinkılıç'ın tutuklanması için Sanatçı Gülben Ergen de paylaşımda bulunmuştu.
Ebrar Betül Mutlu yaşadıklarını şu sözlerle anlatmıştı:
Ebrar Betül Mutlu yaşadıklarını şu sözlerle anlatmıştı:
Ebrar Betül Mutlu yaşadıklarını şu sözlerle anlatmıştı:
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