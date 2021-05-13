Boşanma aşamasındaki eş dehşet saçtı! Önce karısını kaçırdı sonra ailesini ezdi

"ABLASIYLA KAYINVALİDESİNİ DE BURADA EZDİ"

Sokaktaki bağırma seslerini duyan Nalan isimli vatandaş, "Oğlumla kalkmıştık, 'İmdat çocuklarımı götürüyorlar' diye bir bağırtı sesine. Benim oğlum fırladı, onun arkasından ben fırladım. Arabanın arkasından koştular ama o 2 tane bayanı ezmiş. 2 tane bayan da arabanın içindeydi. Alıp götürmüşler. Benim oğlum arabanın peşine koşarak yumrukladı ama engel olamadı" ifadelerini kullandı.

"MAHKEMEYE AYRILMAYA GİDİYORLARMIŞ"

Çiftin ayrılık aşamasında olduğunu söyleyen Nalan isimli vatandaş, "Hanımını kaçırmış, yanında başka bir akrabası varmış onu da kaçırmış. Ablasıyla kayınvalidesini de burada ezdi. Arabayla ezdi. Kadını parçaladı burada. Ambulansla götürdüler, polisler geldi. Mahkemeye ayrılmaya gidiyorlarmış, gitmesin diye yapmış. Ayıp, çok ayıp. 1 hane 3 haneyi mahvedecekti" dedi.