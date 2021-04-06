15 yıllık kariyerini bırakıp köyüne döndü! 4 ülkeye çilek ihraç ediyor

YILLIK 150 TON ÇİLEK HASAT ETMEYİ BEKLİYOR

Kurmuş olduğu serada 20 kişinin çalıştığını belirten Uçar, "Şu ana kadar 30 ton ürün aldık. Yıl sonuna kadar beklentimiz 150 ton. Bunun daha da fazlası olabiliyor.