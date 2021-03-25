ADÜ Rektörü Aldemir Samet için tüm imkânları seferber etti

Aydın'da yayın yapan özel bir televizyon kanalında canlı yayına bağlanan ADÜ Rektörü Prof. Dr. Aldemir, " Samet'in yaşadığı durum çok ağır. Ben hem bir eğitimci olarak hem de bir baba olarak empati yaptığımda bu tür durumlar için mutlaka harekete geçmek zorunda hissediyorum. İnsan olarak birbirimizden sorumluyuz. Üniversite Hastanemizde imkânlarımız dâhilinde yapabileceğimiz her şey için Samet'in yanında olmak isteriz" dedi.

GENÇLER GELECEĞİMİZİN, GÜÇLÜ TÜRKİYE'NİN TEM��NATI

ADÜ Rektörü Prof. Dr. Aldemir, gençlerin geleceğimizin ve güçlü Türkiye'nin teminatı olduğunun altını çizerek; "Ülkemizin gençleri için sorumluluğumuz var, biz küçük bir adımla bu yolda niyetimizi ortaya koyduk. İnşallah ortaya koyduğumuz bu niyet başkaları için de bir örnek teşkil eder." dedi.





TÜRK TOPLUMUNUN EN ÖNEMLİ ÖZELLİĞİ HAYIRSEVERLİĞİ VE YARDIMLAŞMA DUYGUSUDUR

Yayının ardından aileyi ikamet adresinde ziyaret eden ADÜ Rektörü Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir; Samet'e ve ailesine geçmiş olsun dileklerini iletti. İslam'ın temelinde yardımlaşma olduğunu ifade eden Aldemir, "Samet kardeşimizin bundan sonraki süreçte maddi ve manevi olarak yanında olacağız. Türk toplumunun en önemli özelliği hayırseverliği ve yardımlaşma duygusudur. Şahsım adına katkıda bulunduktan sonra ifade etmeliyim ki, Samet'in protezi sağlandıktan sonra tüm tedavi sürecini de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesi olarak üstleneceğiz. Buradan duyarlı vatandaşlarımıza da çağrıda bulunmak istiyorum; gelin bu duyarlılık hareketine destek olun" dedi.





SAMET, YENİDEN ESKİ GÜNLERİNE DÖNMEK İSTİYOR

Çatı işçisi olarak çalışan babasına yardım ettiği sırada elektrik akımına kapılan Samet Aktepe yaşadığı olay sonrasında 26 gün yoğun bakımda kalmış geçirdiği operasyonlar sonrasında ise her iki kolunu da kaybetmişti. Operasyonların ardından özbakım konusunda sıkıntılar yaşayan Samet Aktepe, protez kol ile yeniden eski günlerine dönmek istiyor.