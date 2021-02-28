Son dakika: Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un sözleri sonrası İBB harekete geçti

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), CHP'li Maltepe Belediyesinin günlerdir toplamadığı ve vatandaşların sağlığını tehdit eden çöp yığınlarını bir çok kesimden gelen tepkiler üzerine toplamaya mecbur kaldı.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un "Belediyelerimiz acziyet içindeyse çöplerin toplanmasına Bakanlık olarak destek verebiliriz" açıklamasının ardından İBB çöpleri toplama kararı aldı.

5 GÜNDÜR ÇÖPLER TOPLANMIYOR

İstanbul'da Genel-İş ile CHP'li Maltepe Belediyesi arasındaki toplu iş sözleşmesinde anlaşma sağlanamaması üzerine işçilerin başlattığı grev nedeniyle ilçede çöpler 5 gündür toplanmıyor.

İçerisinde tıbbi atıkların da olduğu ve vatandaşların sağlığını tehdit eden çöpler, İstanbul'da 27 yıl önce çöp dağlarının olduğu günleri anımsattı. 2021 yılında aynı görüntülerin tekrar ortaya çıkması dünyanın en önemli şehirlerinden biri olan İstanbul'un nasıl yönetildiğini ortaya koydu.

İstanbul'da çöplerin toplanamaması Cuma günü Kırşehir'de temaslarda bulunan Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'a da soruldu.

Bakan Kurum, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 1994 yılında İstanbul'da belediye başkanı olduğu zamanları hatırlatarak, "Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, 1994 yılında İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığını kazandığında çöp, çamur ve çukurla mücadele etti. Gelinen noktada İstanbul'u yeşil alanlarıyla, yürüyüş yollarıyla, parklarıyla, bahçeleriyle yaşanabilir bir şehir haline getirdik. Ancak bugün yine aynı sorunların İstanbul'da yaşanmaya başladığını görüyoruz ve çok da üzülüyoruz" dedi.

Bakan Kurum, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı olarak devreye gireceklerini belirterek şunları söyledi: "Belediyelerimiz bu konuda acziyet içinde ise ben arkadaşlarıma talimat verdim, biz çöp toplama işine de çöplerin toplanmasına da destek verebiliriz bakanlık olarak. Her türlü desteği verebileceğimizi buradan sizin aracılığınızla Kırşehir'den, Ahilik şehrinden, paylaşma, birlik ve beraberliğin şehrinden ifade etmek isterim."

Günlerdir toplanmayan çöpler konusunda Çevre ve Şehircilik Bakanlığı devreye girince İBB, Bakan Kurum'un açıklamasından bir gün sonra Maltepe'deki çöp dağlarını toplayacaklarını belirten yazılı bir açıklama yaptı.





İBB'nin sosyal medyadan yaptığı açıklamada, Anayasa'nın ve ilgili kanunların çevre temizliği maddelerine atıf yapıldı. Ancak çöp yığınlarının neden 5 gün boyunca cadde ve sokaklarda kalmasına rağmen toplanmadığı konusuna açıklık getirilemedi.

Günlerce çöp yığınlarının içerisinde yaşayan vatandaşlar, İBB'nin bu gecikmiş açıklamasına, sosyal medyada tepkilere neden oldu.