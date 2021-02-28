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Meteor düştü! Trabzon ve Giresun’da görüntülendi

Son dakika haberine göre; semaları bu akşam saatler 22.57’yi gösterdiğinde atmosfere giren ve ortalığı gündüz gibi aydınlatan meteor düşmesine sahne oldu.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 28.02.2021 Güncelleme Tarihi: 28.02.2021
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Meteor düştü! Trabzon ve Giresun’da görüntülendi

Atmosfere giren ve ortalığı gündüz gibi aydınlatan meteor 'nde ve başta olmak üzere bir çok ilde kameralar tarafından görüntülendi. Müthiş bir ışık saçarak ortalığı gündüz gibi aydınlatan meteor atmosfere girdikten saniyeler sonra yanarak bilinmeyen bir noktaya düştü. Doğa olayının 'nın doğusundaki tüm illerden hemen hemen görüldüğü bildirildi.


Trabzon'un ilçesinde aracı ile ilerleyen (26) bir anda gökyüzünde beliren meteoru görünce büyük şaşkınlık yaşarken, o anlar kullandığı otomobilin araç kamerasına yansıdı.

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Yine meteorun atmosfere girdiği o anlar Giresun'un ilçesinde üzerindeki bir iş yerinin güvenlik kameralarına da yansıdı.

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