İç çamaşırlarında gizledikleri bombayla katliam yapacaklardı! Yakalandılar

Şanlıurfa'nın Ceylanpınar İlçesinde sınırdan yasadışı yollarla Türkiye'ye girmeye çalışan DEAŞ üyesi olduğu değerlendirilen 3 terörist yakalandı. Teröristlerin üzerilerinde yapılan aramada iç çamaşırlarına gizledikleri 600 gram el yapımı plastik patlayıcı ile fünye, role ve elektrik kablosu ele geçirildi.

BOMBAYI İÇ ÇAMAŞIRLARINA GİZLEMİŞLER

Şanlıurfa'nın Ceylanpınar İlçesi'ndeki sınır hattını koruyan Ceylanpınar 1. Hudut Bölük Komutanlığı ekipleri, yasa dışı yollardan Türkiye'ye girmeye çalışan Suriye uyruklu 3 kişiyi sınır hattında yakaladı. Gözaltına alınan 3 zanlının üzerinde yapılan aramada iç çamaşırlarına gizlenmiş 600 gram el yapımı plastik patlayıcı, 2 elektrikli fünye, 1 role, 15 santim kabloya bağlı elektrikli fünye ele bulundu. İç çamaşırlarına sarılı vaziyette bulunan patlayıcılar jandarma ekipleri tarafından kontrollü olarak patlatıldı.





Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığında sorguya alınan 3 zanlının terör örgütü DEAŞ ile bağlantılı olduğu belirtildi. Türkiye'ye eylem amaçlı geldiği tespit edilen 3 Suriye uyruklu zanlının sorgulandığı, soruşturmanın geniş çaplı sürdürüldüğü öğrenildi.