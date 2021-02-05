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Mehmet Esen'den kızı Aleyna Çakır'a duygulandıran mesaj!

Son dakika haberine göre; ile Tatlı Sert programında katili aranan cinayetiyle ilgili yeni gelişmeler yaşanıyor. Ankara’da evinde ölü bulunan Aleyna Çakır’da tespit edilen doku ve sperm örneğinin ’un DNA’sı ile uyumlu olduğunun açıklanmasının ardından Çakır'ın 'de bulunan babası , kızının mezarına giderek müjdeyi verdiğini söyledi.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 05.02.2021 Güncelleme Tarihi: 05.02.2021
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Mehmet Esen'den kızı Aleyna Çakır'a duygulandıran mesaj!

olarak bilinen 'in ölümü soruşturması kapsamında istenen raporunda, Esen'in bedeninde tespit edilen DNA örnekleri ile 'un DNA'sının uyumlu olduğunun tespit edilmesi sonrası Esen'in 'de bulunan babası , kızının mezarına giderek müjdeyi verdiğini söyledi.

"RAHAT UYU, ADALET YERİNİ BULUYOR"

Baba Esen açıklamasında, "Kızımın mezarına giderek rahat uyu adalet yerini buluyor diye seslendim. Bu daha başlangıç süreci avukatımız takip ediyor. Abisinin de oğluma yaptığı tehditler yanına kalmayacak, bakanlarla fotoğraf çektirip boy göstermeye gerek yok bizler adalete güveniyoruz. Yaşadığımız süreçte en çok teşekkürü gazetecilere yapıyorum. Onlar olmasaydı sesimizi duyuramazdık. 'ya da teşekkür ederiz sesimiz oldu" dedi.

NE OLMUŞTU?

Aleyna Çakır olarak bilinen Esen, 3 Haziran 2020'de 'deki evinde bornoz kuşağına asılı şekilde ölü bulunmuştu. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca olaya ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında, daha önce Esen'e şiddet uyguladığı anlara ait görüntüleri ortaya çıkan Esen'in erkek arkadaşı Ümitcan Uygun gözaltına alındı.

Uygun, savcılık ifadesinin ardından serbest bırakılmıştı. Soruşturma kapsamında Esen'in bedeninde tespit edilen DNA profillerinin kime ait olduğunun tespiti için Adli Tıp Kurumundan rapor istendi. Biyoloji İhtisas Dairesi Başkanlığı, DNA üzerinde yapılan inceleme sonrası rapor hazırladı. Raporda Esen'in bedeninde tespit edilen DNA örnekleri ile Ümitcan Uygun'un DNA'sının uyumlu olduğu belirtilmişti.

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