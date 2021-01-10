10 Ocak 2021, Pazar
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Haberler Yaşam Haberleri Aleyna Çakır'ın ölümünde şüpheli olan Ümitcan Uygun gözaltına alındı

Aleyna Çakır'ın ölümünde şüpheli olan Ümitcan Uygun gözaltına alındı

cinayetinde şüpheli olan , uyuşturucu madde kullanırken çektiği görüntüleri sosyal medyada paylaştı. Harekete geçen Ankara emniyeti, cinayet şüphelisi Ümitcan Uygun'u gözaltına aldı.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 10.01.2021 Güncelleme Tarihi: 10.01.2021
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Uyuşturucu kullanırken çekilen videoları sosyal medyada yer alan Ümitcan Uygun ile babası Durak Uygun Ankara'da gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Aleyna Çakır'ın ölümüyle ilgili hakkında soruşturma yürütülen Ümitcan Uygun, uyuşturucu kullanırken çekilen görüntülerinin sosyal medyada paylaşılması üzerine Ankara Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince gözaltına alındı.

İŞTE YAPILAN RESMİ AÇIKLAMA

Enkara Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, "Bazı sosyal medya hesaplarında, yanındaki iki kadıla birlikte uyuşturucu ve uyarıcı madde kullanırken çektikleri görüntüleri yayınlayan Ümitcan Uygun isimli şahıs 10 Ocak 2021 günü ilimiz Etimesgut ilçesinde ekiplerimizce yakalanarak gözaltına alınmıştır. Konuyla ilgili tahkikat Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde çok yönlü olarak yürütülmektedir." ifadelerine yer verildi.

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Aleyna Çakırın ölümünde şüpheli durumundaki Ümitcan Uygun hakkında soruşturma başlatıldı ALEYNA ÇAKIR'IN ÖLÜMÜNDE ŞÜPHELİ DURUMUNDAKİ ÜMİTCAN UYGUN HAKKINDA SORUŞTURMA BAŞLATILDI

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