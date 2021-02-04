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Son dakika: Aleyna Çakır cinayetinde son dakika Ümit Can Uygun gelişmesi

Son dakika haberleri... Müge Anlı'nın ATV ekranlarında gündeme getirdiği cinayetinde beklenen oldu. Raporu'nda, Aleyna Çakır'da tespit edilen doku ve sperm örneğinin 'un DNA'sı ile uyumlu olduğu açıklandı.

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Giriş Tarihi: 04.02.2021 Güncelleme Tarihi: 04.02.2021
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Son dakika: Aleyna Çakır cinayetinde son dakika Ümit Can Uygun gelişmesi

Ankara'da evinde ölü bulunan, olarak bilinen Sema Esen'de (21) tespit edilen doku ve sperm örneğinin, ölümüyle ilgili gözaltına alındıktan sonra serbest bırakılan ve uyuşturucu soruşturması kapsamında tutuklanan Ümitcan Uygun'a ait olduğu belirlendi.

Kamuoyunda Aleyna Çakır olarak bilinen Sema Esen, geçen yıl 3 Haziran'da Keçiören'deki evinde boynunda iple ölü bulundu. Sevgilisi olduğu belirtilen Ümitcan Uygun'un, daha önce Sema Esen'e şiddet uyguladığı anlara ait görüntüler ise ölümünden kısa süre sonra sosyal medyada yer aldı. Bunun üzerine Esen'in ölümüyle ilgili başlatılan soruşturma kapsamında Ümitcan Uygun, polis ekiplerince gözaltına alınıp, ifadesinin ardından serbest bırakıldı. Günlerce televizyon programına katılan Sema Esen'in ailesi, kızlarının ölümünden Ümitcan Uygun'u sorumlu tuttu.

AYNI KİŞİYE AİT DOKU VE SPERM

Soruşturma kapsamında Ankara Adli Tıp Kurumu'nca düzenlenen raporda Sema Esen'in tırnaklarında doku ve vajinal frotisinde sperm bulundu.

Soruşturmayı yürüten savcılık, Esen'in ölümüyle ilgili iddialar üzerine dosyayı, ayrıntılı rapor hazırlaması için İstanbul Adli Tıp Kurumu'na gönderdi. Hazırlanan raporda Sema Esen'de tespit edilen doku ve sperm örneğinin aynı kişiye ait olduğu belirtildi.

Raporda ayrıca, Esen'in asılma dışında vücudunda tespit edilen belirtilerin ölüm meydana getirecek nitelikte olmadığı, iç muayenesinde kafatasında kırık, kafa içi kanama, iç kanama, beyin doku harabiyeti, iç organ ve büyük damar yaralanmasına rastlanılmadığı belirtildi. Raporda, ayrıcı yapılan incelemede kişinin asılma dışında travmatik tesirle öldüğünün tıbbi delilleri bulunmadığı anlatılarak, tespit edilen alkol düzeyinin de tek başına ölüm meydana getirebilecek düzeyde olmadığı vurgulandı. Esen'in, zehirlenme sonucu öldüğü yönünde de tıbbi delillere ulaşılamadığı ve ölümün ası sonucu meydana gelmiş olduğu belirtildi.

ÜMİT CAN UYGUN'A AİT ÇIKTI

Bunun üzerine Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, şüpheli şekilde hayatını kaybeden Sema Esen'in otopsi işleminde vajinal sürüntü örneği ile sağ eldeki tırnak parçasında tespit edilen DNA profilleri üzerinde gerekli mukayese işlemlerinin yapılması için Ümitcan Uygun'dan DNA örneği alınmasına karar verdi. Bu kapsamda yaklaşık 1 ay önce iki kadınla uyuşturucu kullanırken görüntülerinin sosyal medyada yer alması ardından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınıp tutuklanan Ümitcan Uygun'dan, cezaevine sevk edilmeden önce DNA örneği alındı. DNA örneği, karşılaştırma yapılması için 'ne gönderildi.

Yapılan incelemede, Aleyna Çakır olarak bilinen Sema Esen'den çıkan sperm ve dokuların Ümitcan Uygun'a ait olduğu belirlendi. Savcılığa gönderilen raporda Esen'de bulunan sperm ve doku örneklerinin, Ümitcan Uygun'un DNA'sı ile uyumlu olduğu belirtildi.

TÜRKİYE MÜGE ANLI İLE ATV'DE ÖĞRENDİ

Aleyna Çakır'ın ölümündeki şüpheler üzerine Müge Anlı ve ekipleri yaptıkları araştırmalar sonucunda birçok detayı ATV ekranlarında Türkiye'nin gözleri önüne serdi.

Müge Anlı ile Tatlı Sert programındaki gelişmelerin ardından harekete geçen emniyet ekipleri doku ve sperm incelemesi için 'u gözaltına almıştı.

Çıkan raporun sonucunda Aleyna Çakır'dan alınan sporm ve doku örnekleriyle Ümit Can Uygun'un DNA'sının uyuştuğu açıklandı.

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