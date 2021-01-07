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Aleyna Çakır cinayeti! Adli Tıp raporu ortaya çıktı

'da 21 yaşındaki ’ın şüpheli ölümüyle ilgili raporu dosyaya girdi. Raporda, asılma dışında iç kanama, beyin doku harabiyeti, iç organ ve büyük damar yaralanması ve zehirlenme gibi bulgulara rastlanmadığı belirtilerek, "Ölümün, ası sonucu meydana gelmiş olduğu oy birliğiyle mütalaa olunur." denildi.

YAŞAM DHA
Giriş Tarihi: 07.01.2021 Güncelleme Tarihi: 07.01.2021
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Aleyna Çakır cinayeti! Adli Tıp raporu ortaya çıktı

Kamuoyunda olarak bilinen , geçen 3 Haziran'da 'deki evinde boynunda iple ölü bulundu.

Sevgilisi olduğu belirtilen 'un, daha önce Sema Esen'e şiddet uyguladığı anlara ait görüntüler ise ölümünden kısa süre sonra sosyal medyada yer aldı.

Bunun üzerine Esen'in ölümüyle ilgili başlatılan soruşturma kapsamında Ümitcan Uygun, polis ekiplerince gözaltına alınıp, ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

Günlerce televizyon programına katılan Sema Esen'in ailesi, kızlarının ölümünden Ümitcan Uygun'u sorumlu tuttu.

Soruşturmayı yürüten savcılık, olay yerinde yapılan incelemede Esen'in ölümüyle ilgili herhangi bir cinayet bulgusuna rastlamadı.

Kendini iple asarak yaşamına son verdiği değerlendirilen Esen'in ölümüyle iddialar üzerine dosya, ayrıntılı rapor hazırlaması için 'na gönderildi.

RAPOR SORUŞTURMA DOSYASINA GİRDİ

İstanbul 1'nci Adli Tıp İhtisas Kurulu tarafından hazırlanan rapor savcılığa gönderildi. Raporda, Esen'in asılma dışında vücudunda tespit edilen belirtilerin ölüm meydana getirecek nitelikte olmadığı, iç muayenesinde kafatasında kırık, kafa içi kanama, iç kanama, beyin doku harabiyeti, iç organ ve büyük damar yaralanmasına rastlanılmadığı belirtildi.

Raporda, ayrıcı yapılan incelemede kişinin asılma dışında travmatik tesirle öldüğünün tıbbi delilleri bulunmadığı anlatılarak, tespit edilen alkol düzeyinin de tek başına ölüm meydana getirebilecek düzeyde olmadığı vurgulandı. Kişinin zehirlenme sonucu öldüğü yönünde de tıbbi delillere ulaşılamadığı vurgulanan raporda şöyle denildi:

"Adli dosyaya kayıtlı bilgilerde kişinin ası materyali boynunda iken yerde yatar vaziyette bulunduğu, olay yerinde şüpheli bir durum bulunmadığı, otopsisinde boyun bölgesinde yükselici yüzeyselleşici vasıfta telem (ip izi), telem altında kas dokuda ekimoz tespit edildiği, iç organlarda tespit edilen makroskopik vurgular, cesedin bulunduğu ortam, bulunuş şekli, olay yeri inceleme bulguları birlikte değerlendirildiğinde kişinin ölümünün, ası sonucu meydana gelmiş olduğu oy birliğiyle mütalaa olunur."

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