Aleyna Çakır cinayeti! Adli Tıp raporu ortaya çıktı

Raporda, ayrıcı yapılan incelemede kişinin asılma dışında travmatik tesirle öldüğünün tıbbi delilleri bulunmadığı anlatılarak, tespit edilen alkol düzeyinin de tek başına ölüm meydana getirebilecek düzeyde olmadığı vurgulandı. Kişinin zehirlenme sonucu öldüğü yönünde de tıbbi delillere ulaşılamadığı vurgulanan raporda şöyle denildi: