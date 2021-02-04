Müge Anlı haklı çıktı! Aleyna Çakır davasında önemli gelişme

Görgü tanıklarının anlatımları, gizli tanıkların beyanları Aleyna Çakır'ın ölümündeki şüpheleri ortaya koyuyordu. Otopsi raporundaki ipuçları, genç kadının evde ölü bulunduğu sıradaki ası biçimi olayın bir intihar değil de cinayet olabileceği kanaatini güçlendiriyordu.

Aleyna Çakır'ın anne ve babasının acı haykırışlarını tüm Türkiye'nin izlediği yayınların ardından gözler Adli Tıp Kurumundan gelecek rapora çevrilmişti. Aleyna Çakır'ın sağ el tırnağında çıkan doku örneği ile vajinadaki sürüntünün aynı kişiye mi ait olduğu sorusu merak konusuydu.