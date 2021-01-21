Aleyna Çakır’ın babası Mehmet Esen'den Ümitcan'ın babası Durak Uygun'a suç duyurusu

'KAMU DAVASI AÇILACAK'

Yıldırım, dosyanın akıbetine ilişkin de, şunları söyledi:

"Ümitcan hakkında Aleyna'nın ölümüne ilişkin soruşturma dosyası devam ediyor. Bu dosyaya dair DNA örnekleri alındı. Fakat bu soruşturma devam ederken hem dosyanın tanıklarına hem de bizzat Esen ailesine karşı birçok suç fiili teşkil eden hareketlerde bulunuldu. Bunlara dair suç duyurularımızı gerçekleştirdik. Ümitcan ve Durak Uygun tarafından Aleyna'nın manevi şahsiyetine ve ailesine dair gerçekleştirdiğimiz suç duyurusunda savcılık makamı dosyayı uzlaşmacıya tevdi etti. Uzlaşmayacağımızı belirttik. Bundan sonraki süreçte savcılık iddianameyi hazırlayarak ilgili şüpheliler hakkında kamu davası açacaktır."