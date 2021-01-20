Aleyna Çakır’ın katil zanlısı Ümitcan Uygun’un abisinden Müge Anlı’ya ölüm tehdidi
Müge Anlı ve Tatlı Sert programında araştırılan Aleyna Çakır'ın ölümünde baş şüpheli olan Ümitcan Uygun, sosyal medyada çıkan görüntülerinin ardından tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. Uygun'un abisi ise yaptığı paylaşımla Müge Anlı'yı açık açık tehdit etti. Uygun'un abisi sosyal medyada Müge Anlı başta olmak üzere bir çok kişiye ölüm tehditleri yağdırdı.
Aleyna Çakır'ın ölümünde baş şüpheli olan Ümitcan Uygun'un ağabeyi sosyal medyada Müge Anlı'yı açık açık tehdit etti. Sosyal medyada uyuşturucu kullandığı anları paylaştıktan sonra tutuklanan Ümitcan Uygun'un ağabeyi sosyal medyada Müge Anlı başta olmak üzere bir çok kişiye ölüm tehditleri yağdırdı.
"ALEYNA'NIN ÖLÜMÜNÜ HERKESE YAŞATACAĞIM"
Aleyna Çakır'ın ölümünde baş şüpheli Ümitcan Uygun'un tehdit dolu sözlerini ailesi devraldı.
Ümitcan Uygun'un ağabeyi sosyal medyadan paylaştığı mesajlarda, "Aleyna'nın ölümünü herkese yaşatacağım. Müge Anlı bunu sen de tadacaksın!"
"Kardeşime kim yanlış yaptıysa hepsi bedelini hayatlarıyla ödeyecek. Yazan baba yürekliler var, hepinizi keserim. Bana öyle kabadayılık yapmayın. Ümitcan'ın hakkını kimseye yedirtmeyeceğim. Herkes canıyla da olsa alacak. Göreceksiniz, ağabeyi onu yalnız bırakmıyor" ifadelerini kullandı.
Ankara'da evinde ölü bulunan Aleyna Çakır'ın olaydan bir süre, şiddet uyguladığı anlara ait görüntüleri yayınlaması ile gündeme gelen Ümitcan Uygun bu kez bir kadının elinden uyuşturucu içtiği videosunu yayınladı.
Görüntülerin ardından harekete geçen Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Ümitcan Uygun yakalanması ve gözaltına alınması talimatı vermişti. Emniyetteki ifadelerinin ardından Ankara Adliyesine getirilen Uygun ifadesinde, daha önceden hakkında uyuşturucu ve uyarıcı maddeyle ilgili herhangi bir işlem yapılmadığını gündeme gelen videoyu kendisinin yayınlamadığını iddia etti.
UYUŞTURUCUYU KUMSAL'DAN ALDIM
Sosyal medyada yayınlanan videoyla ilgili Uygun, "Arkadaşımla Kumsal isimli şahsın evine gittik. Kumsal daha sonradan öğrendiğim 'metamfetamin' isimli maddeyi kullanıyordu. Bana uzattı ben de içtim. 'Bana ilk defa mı kullanıyorsun' dedi. Ben de hava atmak için daha önceden birçok uyuşturucuyu kullandığımı söyledim. Daha sonra videodaki esmer kadınla ilişkiye girdim.
"Kumsal'ın bu maddeyi nereden aldığını bilmiyorum. Benden de para almadı. Bu videoyu Kumsal'ın telefonundan ben çektim. Herhangi bir sosyal medyada yayınlamadım. Bu videoyu çektiğimde alkollüydüm. Kim tarafından sosyal medyada yayınlandığını bilmiyorum."
UYUŞTURUCUYU ÜMİTCAN GETİRDİ
Ankara polisi, videoda Ümitcan Uygun'a uyuşturucu madde içiren Fadime Büşra G.'nin yakalanması için çalışma başlattı. Ekipler, Fadime Büşra G.'nin İzmir'de olduğunu tespit etti. İzmir polisiyle ortak çalışma yürüten Ankara polisi, dün sabah saatlerinde Fadime Büşra G.'yi gözaltına aldı. Fadime Büşra G., oradaki işlemlerinin ardından uçakla Ankara'ya getirildi. Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne getirilen Fadime Büşra G., Ümitcan Uygun'un adliyedeki ifadesinin aksine 'uyuşturucu maddeyi bize Ümitcan getirdi ve beraber kullandık' diyerek Uygun'u suçladı.