Son dakika: Aleyna Çakır cinayeti şüphelisi Ümitcan Uygun uyuşturucudan tutuklandı! Sosyal medyadaki görüntüleri tepki çekmişti
Son dakika haberi... Aleyna Çakır'ın evinde ölü bulunmasının ardından baş şüpheli olan ve sosyal medya paylaşımları ile sık sık gündeme gelen Ümitcan Uygun, arkadaşı T.K, ile uyuşturucu madde kullandıkları görüntüleri sosyal medya hesabından paylaşmasının ardından babasıyla birlikte gözaltına alındı. Emniyette ifadeleri alınan Ümitcan Uygun, tutuklandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından uyuşturucu kullanıp kullanmadığının belirlenmesi için Adli Tıp Kurumuna götürülen Uygun'dan Aleyna Çakır'ın ölümüne ilişkin soruşturma kapsamında da kan örneği alındı. Uygun, görüntülerdeki kadınlarla pavyonda tanıştığını uyuşturucu maddeyi onlardan aldığı ve görüntüleri kendisinin paylaşmadığını iddia etti.
Aleyna Çakır'ın evinde ölü bulunmasının ardından baş şüpheli olan ve sosyal medya paylaşımları ile sık sık gündeme gelen Ümitcan Uygun, arkadaşı T.K, ile uyuşturucu madde kullandıkları görüntüleri sosyal medya hesabından paylaşmasının ardından babasıyla birlikte gözaltına alındı. Emniyette ifadeleri alınan Ümitcan Uygun, tutuklandı.
Ankara'da evinde ölü bulunan Aleyna Çakır'ın olaydan bir süre, şiddet uyguladığı anlara ait görüntüleri yayınlaması ile gündeme gelen Ümitcan Uygun bu kez bir kadının elinden uyuşturucu içtiği videosunu yayınladı.
Görüntülerin ardından harekete geçen Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Ümitcan Uygun ve yanında bulunan T.K'nın yakalanması ve gözaltına alınması talimatı verdi.
Ankara Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri tarafından başlatılan çalışma sonucunda Ümitcan Uygun ve babası Durak Uygun, Ankara'nın Etimesgut ilçesinde 'Uyuşturucu ve Uyarıcı Madde Kullanmak ve Kullanılmasını Alenen Özendirmek' suçundan yakalanarak gözaltına alındı. Emniyette ifadesi alınan Uygun tutuklandı.
İFADESİ ORTAYA ÇIKTI
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının soruşturması kapsamında sosyal medyada uyuşturucu kullanırken görüntüleri kaydedilen Ümitcan Uygun, emniyetteki ifadelerinin ardından Ankara Adliyesine getirildi. Uygun ifadesinde, daha önceden hakkında uyuşturucu ve uyarıcı maddeyle ilgili herhangi bir işlem yapılmadığını gündeme gelen videoyu kendisinin yayınlamadığını iddia etti.
Adına birçok sosyal medya hesabı açıldığını bu hesapları kimin yönettiğini bilmediğini öne süren Uygun, "Ben 'metamfetamin' maddesini bir defa kullandım. 3 4 yıl öncesinden bu yana hiçbir uyuşturucu yada uyarıcı madde kullanmadım. Bu maddeyi Maltepe'de Milano Pavyonundaki konsomatris olarak çalışan takma ismini 'Kumsal' olan kişiden aldım. Ben bu maddeyi bu kadınların bulunduğu tam olarak açık adresini bilmediğin ancak polislere göstermiş olduğum ikamette kullandım. Bu maddeyi bu kadınlar nereden kimden aldıklarını bilmiyorum. Uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapmıyorum." dedi.
"UYUŞTURUCUYU PAVYONDA TANIŞTIĞIM KADIN VERDİ"
Sosyal medyada yayınlanan videoyla ilgili Uygun "Arkadaşımla Kumsal isimli şahsın evine gittik. Kumsal daha sonradan öğrendiğim 'metamfetamin' isimli maddeyi kullanıyordu. Bana uzattı ben de içtim. 'Bana ilk defa mı kullanıyorsun' dedi. Ben de hava atmak için daha önceden birçok uyuşturucuyu kullandığımı söyledim. Daha sonra videodaki esmer kadınla ilişkiye girdim. Kumsal'ın bu maddeyi nereden aldığını bilmiyorum. Benden de para almadı. Bu videoyu Kumsal'ın telefonundan ben çektim. Herhangi bir sosyal medyada yayınlamadım. Bu videoyu çektiğimde alkollüydüm. Kim tarafından sosyal medyada yayınlandığını bilmiyorum." ifadelerini kullandı.