05 Şubat 2021, Cuma
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Rusya’da inanılmaz olay! 7. Kattan bebek arabasının üstüne düştü

'da anne ile 5 aylık bebeği yolda yürüdüğü sırada, evinin balkonunda bakan bir kişi 7. hattan bebeğin üzerine düştü. ve düşen kişi hayatını kaybetti.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 05.02.2021 Güncelleme Tarihi: 05.02.2021
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Balkondan bakıyordu, 7. kattan arabasının üstüne düştü.

'nın voronej kentinde akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı.

Bir anne kaldırımda ilerliyordu. Yolun karşısına geçmek istediği esnada,neye uğradığını şaşırdı.

5 aylık bebeğinin üstüne 7. kattan bir düştü. Olayın ardından şoka giren kadın, bebeğini kucağına aldı.

5 aylık bebeğin ambulansta, 7. kattan düşen kişinin ise hastanede hayatını kaybettiği duyuruldu.

Rusya’da inanılmaz olay! 7. Kattan bebek arabasının üstüne düştü RUSYA’DA İNANILMAZ OLAY! 7. KATTAN BEBEK ARABASININ ÜSTÜNE DÜŞTÜ

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