Rusya’da inanılmaz olay! 7. Kattan bebek arabasının üstüne düştü
Rusya'da anne ile 5 aylık bebeği yolda yürüdüğü sırada, evinin balkonunda bakan bir kişi 7. hattan bebeğin üzerine düştü. Bebek ve düşen kişi hayatını kaybetti.
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Balkondan bakıyordu, 7. kattan bebek arabasının üstüne düştü.
Rusya'nın voronej kentinde akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı.
Bir anne kaldırımda ilerliyordu. Yolun karşısına geçmek istediği esnada,neye uğradığını şaşırdı.
5 aylık bebeğinin üstüne 7. kattan bir adam düştü. Olayın ardından şoka giren kadın, bebeğini kucağına aldı.
5 aylık bebeğin ambulansta, 7. kattan düşen kişinin ise hastanede hayatını kaybettiği duyuruldu.